«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال كلمته في «قمة شرم الشيخ للسلام» عندما وجه ملاحظة غير معتادة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واصفًا إياها بأنها «امرأة جميلة»، في لحظة بدت خارج السياق الدبلوماسي للحدث.

ترامب لميلوني: أنتِ جميلة رغم أن ذلك قد ينهي مسيرتي

وخلال حديثه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، التفت ترامب نحو ميلوني، التي كانت تقف خلفه على المنصة ضمن مجموعة من نحو ثلاثين زعيمًا شاركوا في القمة، وقال مبتسمًا: «أنا لست مسموحًا لي أن أقول ذلك لأن هذا عادةً ما ينهي المسيرة السياسية في أمريكا، لكنك امرأة جميلة... وسأجازف وأقولها».

عدد زيجات ترامب البالغ 79 عامًا:

وأضاف الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، والمتزوج ثلاث مرات: «في الولايات المتحدة، إذا استخدمت كلمة “جميلة” لوصف امرأة، فهذه نهاية حياتك السياسية، لكني سأخاطر».

ثم تابع موجهًا حديثه مباشرة إلى ميلوني: «أنتِ لا تمانعين أن أقول إنكِ جميلة، أليس كذلك؟ لأنكِ كذلك فعلاً».

رد فعل ميلوني على مجاملة ترامب:

ورغم أن الكاميرات لم تلتقط رد فعل ميلوني بسبب وجود ترامب أمامها، إلا أن الملاحظة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، التي اعتبر بعضها أن تصريح ترامب يعكس خروجه المتكرر عن الأعراف الدبلوماسية في المناسبات الرسمية.

وعاد ترامب ليصف ميلوني بأنها «سياسية ناجحة» و«امرأة تحظى باحترام كبير في إيطاليا»، مشيرًا إلى أنها تتفق معه في كثير من المواقف المتعلقة بالهجرة والقيم الثقافية.

وخصصت القمة، التي جمعت نحو ثلاثين زعيمًا عالميًا في منتجع شرم الشيخ، لدعم اتفاق السلام في غزة، وشهدت توقيع إعلان دولي مشترك يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودفع جهود إعادة الإعمار.

يذكر أن ترامب واجه سابقًا انتقادات واسعة بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للنساء، وكان آخرها حكم قضائي أمريكي في سبتمبر الماضي بتغريمه أكثر من 83 مليون دولار في قضية تشهير تتعلق بالكاتبة إي. جين كارول، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.