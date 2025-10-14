فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

بدأت وزارة النقل تنفيذ أعمال عزل الحارة المخصصة لمشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، من خلال إنشاء فاصل خرساني بطول المسار المخصص للحارة في الاتجاهين، وذلك بطول المرحلة الأولى للمشروع من نزلة قليوب حتى محطة أكاديمية الشرطة.

ويهدف تخصيص حارة مرورية معزولة للأتوبيس الترددي يهدف إلى منع سير المركبات الخاصة في مساره، بما يضمن انتظام الحركة ووصول الحافلات في مواعيد ثابتة، حتى في أوقات الذروة أو عند حدوث تكدسات مرورية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في تشغيل المشروع وفق المخطط الزمني المحدد.

ويمتد مسار المرحلة الأولى للمشروع بطول 35 كيلومتراً، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، حيث يوفر وسيلة نقل حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة، مع تقديم تيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لاستخدام الأتوبيس في التنقل على طول المسار، في إطار حرص الحكومة على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ويُعد مشروع الأتوبيس الترددي أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحضاري المستدام التي تنفذها الدولة، إذ يعتمد على نظام تشغيل حديث يتيح حركة منتظمة على مسار مخصص، مع تجهيز الحافلات بأنظمة تكييف وكاميرات مراقبة وتتبع لحظي، فضلًا عن توفير محطات انتظار آمنة ومريحة للمواطنين. كما مدّت الوزارة ساعات التشغيل اليومية حتى الواحدة صباحًا، مع تحديد زمن تقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 و10 دقائق لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة.