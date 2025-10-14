قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

حمادة خطاب

بدأت وزارة النقل تنفيذ أعمال عزل الحارة المخصصة لمشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، من خلال إنشاء فاصل خرساني بطول المسار المخصص للحارة في الاتجاهين، وذلك بطول المرحلة الأولى للمشروع من نزلة قليوب حتى محطة أكاديمية الشرطة.

ويهدف تخصيص حارة مرورية معزولة للأتوبيس الترددي يهدف إلى منع سير المركبات الخاصة في مساره، بما يضمن انتظام الحركة ووصول الحافلات في مواعيد ثابتة، حتى في أوقات الذروة أو عند حدوث تكدسات مرورية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في تشغيل المشروع وفق المخطط الزمني المحدد.

ويمتد مسار المرحلة الأولى للمشروع بطول 35 كيلومتراً، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، حيث يوفر وسيلة نقل حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة، مع تقديم تيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لاستخدام الأتوبيس في التنقل على طول المسار، في إطار حرص الحكومة على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ويُعد مشروع الأتوبيس الترددي أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحضاري المستدام التي تنفذها الدولة، إذ يعتمد على نظام تشغيل حديث يتيح حركة منتظمة على مسار مخصص، مع تجهيز الحافلات بأنظمة تكييف وكاميرات مراقبة وتتبع لحظي، فضلًا عن توفير محطات انتظار آمنة ومريحة للمواطنين. كما مدّت الوزارة ساعات التشغيل اليومية حتى الواحدة صباحًا، مع تحديد زمن تقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 و10 دقائق لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة.

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

