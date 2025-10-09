أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وطريقة السداد

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة .. أتاحت الشركة المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس الترددي إمكانية استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن خطة تسهيل خدمات النقل للطلاب في المدارس والجامعات، مع توفير خيارات متعددة في مدة الاشتراك وأسعار الرحلات وطرق السداد.

واقرأ أيضًا:

خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أوضحت الشركة أن استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي يتم بخطوات بسيطة عبر الإنترنت، وجاءت الإجراءات كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وتحميل استمارة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025.

طباعة الاستمارة وملء جميع البيانات المطلوبة بدقة وبخط واضح.

اعتماد الاستمارة بختم رسمي من الجهة التعليمية التابع لها الطالب (مدرسة أو جامعة).

تسليم الاستمارة يدويًا في إحدى محطتي إسكندرية الزراعي أو أكاديمية الشرطة.

بعد مراجعة البيانات وسداد الرسوم، يتم استلام كارت الاشتراك من نفس المحطة التي تم تسليم الاستمارة بها.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

حددت الشركة المشغلة قيمة الاشتراكات وفق مدة الاشتراك وعدد المحطات المستخدمة في الرحلة اليومية، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

اشتراك لمدة 3 أشهر (120 رحلة ذهاب وعودة)

350 جنيهًا لـ 4 محطات.

680 جنيهًا لـ 10 محطات.

1010 جنيهات لـ 15 محطة.

اشتراك لمدة 6 أشهر (240 رحلة ذهاب وعودة)

680 جنيهًا لـ 4 محطات.

1340 جنيهًا لـ 10 محطات.

2000 جنيه لـ 15 محطة.

اشتراك لمدة 9 أشهر (360 رحلة ذهاب وعودة)

1010 جنيهات لـ 4 محطات.

2000 جنيه لـ 10 محطات.

2990 جنيهًا لـ 15 محطة.

طرق سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أكدت الشركة أن سداد قيمة الاشتراكات متاح بعدة طرق لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، وتشمل: