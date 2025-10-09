قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وطريقة السداد

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وطريقة السداد
أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وطريقة السداد
عبد الفتاح تركي

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة  .. أتاحت الشركة المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس الترددي إمكانية استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن خطة تسهيل خدمات النقل للطلاب في المدارس والجامعات، مع توفير خيارات متعددة في مدة الاشتراك وأسعار الرحلات وطرق السداد.

واقرأ أيضًا:

خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أوضحت الشركة أن استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي يتم بخطوات بسيطة عبر الإنترنت، وجاءت الإجراءات كالآتي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وتحميل استمارة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025.
الأتوبيس الترددي
  • طباعة الاستمارة وملء جميع البيانات المطلوبة بدقة وبخط واضح.
  • اعتماد الاستمارة بختم رسمي من الجهة التعليمية التابع لها الطالب (مدرسة أو جامعة).
  • تسليم الاستمارة يدويًا في إحدى محطتي إسكندرية الزراعي أو أكاديمية الشرطة.
  • بعد مراجعة البيانات وسداد الرسوم، يتم استلام كارت الاشتراك من نفس المحطة التي تم تسليم الاستمارة بها.
الأتوبيس الترددي

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

حددت الشركة المشغلة قيمة الاشتراكات وفق مدة الاشتراك وعدد المحطات المستخدمة في الرحلة اليومية، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي: 

  • اشتراك لمدة 3 أشهر (120 رحلة ذهاب وعودة)
  • 350 جنيهًا لـ 4 محطات.
  • 680 جنيهًا لـ 10 محطات.
  • 1010 جنيهات لـ 15 محطة.
  • اشتراك لمدة 6 أشهر (240 رحلة ذهاب وعودة)
  • 680 جنيهًا لـ 4 محطات.
  • 1340 جنيهًا لـ 10 محطات.
  • 2000 جنيه لـ 15 محطة.
  • اشتراك لمدة 9 أشهر (360 رحلة ذهاب وعودة)
  • 1010 جنيهات لـ 4 محطات.
  • 2000 جنيه لـ 10 محطات.
  • 2990 جنيهًا لـ 15 محطة.

طرق سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أكدت الشركة أن سداد قيمة الاشتراكات متاح بعدة طرق لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، وتشمل: 

  • الدفع النقدي في شباك الحجز بالمحطات.
  • السداد الإلكتروني عبر تطبيق Instapay.
  • الإيداع البنكي في حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري برقم  (1003131857874101018).
  • وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات نقل مريحة ومنظمة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.
اشتراكات الأتوبيس الترددي 2025 اشتراك أتوبيس الترددي للطلبة أسعار أتوبيس الترددي خطوات استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي طريقة سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 النقل العام في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد