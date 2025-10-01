وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والمتواجدة في الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري، والالتزام بالسير في الحارات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة، والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات مع حارة الأتوبيس الترددي.

وأوضحت أن الالتزام بالتعليمات المرورية يعزز من انضباط الحركة على الطريق الدائري ويسهم في تحقيق السيولة المرورية.

وتأتي هذه المناشدة في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل، وتطبيق أنماط النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة.