أكثر مأساوية وخطورة.. الفاتيكان: الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين عزل في غزة
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
أخبار البلد

محمد غالي

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025، الذي يعد واحدا من أهم وسائل النقل الحديثة التي توفرها الدولة لتسهيل تنقل الطلاب بين المدارس والجامعات، بتكلفة مخفضة وسرعة عالية وأمان كامل، بما يواكب خطة تطوير منظومة النقل الذكي داخل القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها.

اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

ويهدف نظام الأتوبيس الترددي إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية مثل المترو والمواصلات العامة، من خلال خطوط سير مخصصة تربط بين المحطات الحيوية والمناطق التعليمية، مع الالتزام بمواعيد دقيقة وتغطية شاملة للرحلات اليومية للطلبة.

خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025


أتاحت الشركة المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس الترددي خدمة استخراج الاشتراكات بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب إتمام الإجراءات باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وتحميل استمارة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025.
2. طباعة الاستمارة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة بخط واضح وصحيح.
3. اعتماد الاستمارة بختم رسمي من الجهة التعليمية التابع لها الطالب سواء كانت مدرسة أو جامعة.
4. تسليم الاستمارة يدويا في إحدى محطتي إسكندرية الزراعي أو أكاديمية الشرطة.
5. استلام كارت الاشتراك من نفس المحطة التي تم تسليم الاستمارة بها بعد مراجعة البيانات وسداد الرسوم المقررة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025


تم تحديد قيمة الاشتراكات وفقا لمدة الاشتراك وعدد المحطات التي يستخدمها الطالب في رحلته اليومية، وجاءت الأسعار كالتالي:

اشتراك لمدة 3 أشهر (120 رحلة ذهاب وعودة):

  350 جنيها لـ 4 محطات.
  680 جنيها لـ 10 محطات.
  1010 جنيهات لـ 15 محطة.

اشتراك لمدة 6 أشهر (240 رحلة ذهاب وعودة):

  680 جنيها لـ 4 محطات.
  1340 جنيها لـ 10 محطات.
  2000 جنيه لـ 15 محطة.

اشتراك لمدة 9 أشهر (360 رحلة ذهاب وعودة):

  1010 جنيهات لـ 4 محطات.
  2000 جنيه لـ 10 محطات.
  2990 جنيها لـ 15 محطة.

طرق سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025


أوضحت الشركة المشغلة أن سداد قيمة الاشتراكات متاح بعدة طرق لتيسير العملية على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الدفع نقدا في شباك الحجز بالمحطات، أو إلكترونيا عبر تطبيق Instapay، أو من خلال الإيداع البنكي في حساب الشركة بالبنك الأهلي المصري برقم 1003131857874101018.

خدمة ذكية تدعم الطلاب وتقلل الازدحام


يأتي إطلاق اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة النقل الذكي وتشجيع استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية للطلاب. 

وتساهم هذه الخدمة في تقليل الازدحام على الطرق، وتوفير وسيلة انتقال سريعة ومنظمة بين المحطات التعليمية، بما ينعكس إيجابا على راحة الطلاب وأولياء الأمور ويعزز من جودة الحياة داخل المدن.

