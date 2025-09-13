قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
محافظات

غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة

طريق
طريق
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي سيتم فك الألواح الخشبية الخاصة بالكمر المعدني لكوبري زويل، تحديدًا عند تقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مناطق أكتوبر ضمن أعمال مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتوضح محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الواحات بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣، على أن تكون الأعمال بدءًا من الساعة ١٢ صباحًا وحتى الساعة ٥ صباحًا.
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية البديلة على النحو التالي:
🔹 المسار البديل الأول:
المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والراغبة في السير باتجاه مناطق ٦ أكتوبر تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من أكتوبر) عبر فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى، ثم العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى مناطق ٦ أكتوبر من خلال فتحة أخرى مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.
🔹 المسار البديل الثاني:
المركبات القادمة من مناطق ٦ أكتوبر والراغبة في السير باتجاه طريق الفيوم، تقوم بالدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث أسفل كوبري زويل، ثم العودة مرة أخرى باتجاه طريق الواحات وصولًا إلى طريق الفيوم عقب تجاوز منطقة الأعمال.
وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية .

اخبار الجيزة محافظة الجيزة طريق الواحات

