قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
أهوال غزة.. 50 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال على القطاع
عضة الكلب الضال.. الطفلة الفسطينية جوري هربت من حصار الاحتلال ليتم دفنها في مصر
ما هي الباقيات الصالحات؟.. اعرف معناها الصحيح
تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025
انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ
بعد التهديد بضياع الدوري.. تشديد العقوبات بالأهلي للسيطرة على تهاون اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري

حاره الأتوبيس الترددي
حاره الأتوبيس الترددي
حمادة خطاب

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، والتي تقع في الحارة اليسرى بكل اتجاه، والالتزام بالسير في الحارات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة، وضمان انسيابية حركة الأتوبيسات الترددية المخصصة لنقل الركاب بكفاءة عالية.

وأوضحت أن التزام قائدي السيارات بالقواعد يسهم في الحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات مع حارة الأتوبيس الترددي، ويعزز من معدلات الانضباط المروري على الطريق.

وتسعى وزارة النقل من خلال المنظومة الجديدة إلى تحسين جودة خدمات النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في تخفيف الزحام المروري وتحقيق انضباط على الطريق الدائري.

النقل الأتوبيس الترددي الأتوبيسات الترددية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

الفنانة بسنت النبراوي

بسنت النبراوي لـ صدى البلد: خوفت من مشهد قتـ.لي في ما تراه ليس كما يبدو

الفنانة بسنت النبراوي

بسنت النبراوي لـ صدى البلد: فقدت الثقة في الناس بعد خداع صديقتي لي

الفنانة هدي الاتربي و الفنان ياسر جلال

هدى الأتربي: كلهم بيحبوا مودي تحد جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

بالصور

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد