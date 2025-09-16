وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، والتي تقع في الحارة اليسرى بكل اتجاه، والالتزام بالسير في الحارات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة، وضمان انسيابية حركة الأتوبيسات الترددية المخصصة لنقل الركاب بكفاءة عالية.

وأوضحت أن التزام قائدي السيارات بالقواعد يسهم في الحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات مع حارة الأتوبيس الترددي، ويعزز من معدلات الانضباط المروري على الطريق.

وتسعى وزارة النقل من خلال المنظومة الجديدة إلى تحسين جودة خدمات النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في تخفيف الزحام المروري وتحقيق انضباط على الطريق الدائري.