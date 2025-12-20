قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط
وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مكتبة مصر العامة، وذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الأقصر، عقب ختام جولتهما بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأنشئت مكتبة مصر العامة عام 2006 على مساحة 2329 مترًا مربعًا، وتضم أربعة أدوار تشمل مركز التراث الحضاري، وقاعة الكالتشوراما المتخصصة في العروض الأثرية، وقاعة المصريات، وقاعة سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، والركن الأمريكي التابع للمركز الثقافي الأمريكي.

كما تضم المكتبة مركزًا للتدريب على علوم الحاسب الآلي، وتعليم اللغة اليابانية والبرمجة للأطفال (الميكا اليابانية)، وتعليم اللغة الكورية بمشاركة متطوعين كوريين، إضافة إلى فصل كونفشيوس لتعليم اللغة الصينية، وتحتوي على آلاف الكتب الورقية والإلكترونية والمراجع العلمية والثقافية والدوريات المتخصصة، وتشمل المكتبة فروعًا لها بمراكز إسنا، والطود، وطيبة الجديدة، والكرنك، إلى جانب المكتبة المتنقلة.

وتفقدت الوزيرتان قاعات المكتبة المختلفة ومعامل اللغات، والركن الأمريكي وسفارة المعرفة وقاعة المصريات وقاعة الكالتشوراما واستمعتا لعرض على ٩ شاشات وهى حائزة على براءة اختراع مصرية والمسرح الروماني المطل على طريق الكباش وشاهدوا عروض فنية راقصة وحرصن على التقاط مجموعة الصور الفوتوغرافية مع الطلاب والطالبات الذين تواجدوا في قاعات ومسرح المكتبة .


شارك في الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وفي ختام الجولة، أشادت الوزيرتان بالإمكانيات الموجودة في مكتبة مصر العامة بالأقصر والتي تعد نموذجًا حقيقيًا و مركزًا حيويًا يجمع بين التعليم والثقافة والمجتمع في مكان واحد، وأكدتا علي أهمية دورها في تعزيز الوعي وتشجيع القراءة والبحث لأبناء محافظة الأقصر .

التنمية المحلية منال عوض الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد