النقل: محطة الأتوبيس الترددي تضم مناطق للصيانة والشحن ومواقف ملاكي وميكروباص

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي عند تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات قرب المتحف المصري الكبير، حيث استمع لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع والمناطق الإدارية التابعة له.

وأوضح المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، أن المحطة تضم أربع مناطق إدارية وشحن كهرباء للأتوبيسات، من بينها المنطقة الإدارية الأولى بمساحة 30 ألف متر مربع، وتحتوي على ورشة صيانة رئيسية قادرة على استضافة 5 أتوبيسات يومياً، ومنطقة لإعادة شحن الكهرباء بطاقة 20 أتوبيساً، إلى جانب منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة على حركة الأتوبيسات والمحطات. كما زُودت هذه المنطقة بمباني محولات كهرباء ومنظومة متقدمة للإنذار والتعامل مع الحرائق.

وأشار الشرقاوي إلى أن المنطقة الإدارية (ب)، تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، خُصصت لإقامة مبنى إداري لموقف الأتوبيس السوبر جيت لخدمة صعيد مصر، إضافة إلى مبانٍ خدمية تضم محلات تجارية ودورات مياه مجهزة لذوي الهمم، إلى جانب محطة لشحن الأتوبيس الترددي بقدرة استيعاب 28 أتوبيساً كهربائياً.

وأوضح أن المنطقة الإدارية رقم (4) تضم مواقف متعددة الاستخدام، تشمل موقفاً مخصصاً للمركبات الملاكي بسعة 70 سيارة، وموقفاً آخر للميكروباصات بسعة 50 مركبة لخدمة سكان محافظة الجيزة، بالإضافة إلى مواقف خاصة بأتوبيسات السوبر جيت ومواقف إضافية للميكروباص والملاكي، بإجمالي مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع. وتتكامل هذه المرافق عبر ممرات وسلالم مشاة تربط بين مختلف المناطق داخل المحطة.

ونون بأن مشروع الأتوبيس الترددي الكهربائي يمثل نموذجاً حضارياً وصديقاً للبيئة في منظومة النقل الجماعي الجديدة، ويعزز من جهود الدولة لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية وتطوير منظومة النقل العام بما يواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني.