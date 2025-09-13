قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
أخبار البلد

النقل: محطة الأتوبيس الترددي تضم مناطق للصيانة والشحن ومواقف ملاكي وميكروباص

حمادة خطاب

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي عند تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات قرب المتحف المصري الكبير، حيث استمع لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع والمناطق الإدارية التابعة له.

وأوضح المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، أن المحطة تضم أربع مناطق إدارية وشحن كهرباء للأتوبيسات، من بينها المنطقة الإدارية الأولى بمساحة 30 ألف متر مربع، وتحتوي على ورشة صيانة رئيسية قادرة على استضافة 5 أتوبيسات يومياً، ومنطقة لإعادة شحن الكهرباء بطاقة 20 أتوبيساً، إلى جانب منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة على حركة الأتوبيسات والمحطات. كما زُودت هذه المنطقة بمباني محولات كهرباء ومنظومة متقدمة للإنذار والتعامل مع الحرائق.

وأشار الشرقاوي إلى أن المنطقة الإدارية (ب)، تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، خُصصت لإقامة مبنى إداري لموقف الأتوبيس السوبر جيت لخدمة صعيد مصر، إضافة إلى مبانٍ خدمية تضم محلات تجارية ودورات مياه مجهزة لذوي الهمم، إلى جانب محطة لشحن الأتوبيس الترددي بقدرة استيعاب 28 أتوبيساً كهربائياً.

وأوضح أن المنطقة الإدارية رقم (4) تضم مواقف متعددة الاستخدام، تشمل موقفاً مخصصاً للمركبات الملاكي بسعة 70 سيارة، وموقفاً آخر للميكروباصات بسعة 50 مركبة لخدمة سكان محافظة الجيزة، بالإضافة إلى مواقف خاصة بأتوبيسات السوبر جيت ومواقف إضافية للميكروباص والملاكي، بإجمالي مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع. وتتكامل هذه المرافق عبر ممرات وسلالم مشاة تربط بين مختلف المناطق داخل المحطة.

ونون بأن مشروع الأتوبيس الترددي الكهربائي يمثل نموذجاً حضارياً وصديقاً للبيئة في منظومة النقل الجماعي الجديدة، ويعزز من جهود الدولة لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية وتطوير منظومة النقل العام بما يواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأتوبيس الترددي المتحف المصري

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

