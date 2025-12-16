قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري المصري: ٢٥٠ شركة مستوردة شاركت في معرض فوود أفريكا

التمثيل التجاري المصري يستقطب أكثر من ٢٥٠ شركة مستوردة للمشاركة في معرض فوود أفريكا
التمثيل التجاري المصري يستقطب أكثر من ٢٥٠ شركة مستوردة للمشاركة في معرض فوود أفريكا
ولاء عبد الكريم

اختتمت خلال الأيام الماضية فعاليات مجموعة أقسام معرض فوود أفريكا بنجاح ملحوظ ونمو متزايد، الذي أُقيم بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقد شارك التمثيل التجاري المصري ومكاتبه التجارية بالخارج بنشاط مكثف في مختلف مراحل الترويج والتنفيذ لأنشطة المعرض، باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لمجتمعات الأعمال والشركات المتخصصة المشاركة، والجهة المنظمة، والهيئات المصرية المعنية بتنمية صادرات قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، ومنتجات التعبئة والتغليف.

وجاءت مساهمات التمثيل التجاري المصري فاعلة في جذب ودعوة كبار المشترين والمستوردين الأجانب المتخصصين من مختلف دول العالم، ومتابعة أنشطة وفود المشترين والشركات الزائرة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الشركات المصرية العارضة والزائرة لمتابعة طلباتها وخططها التصديرية في الأسواق التي تتواجد بها المكاتب التجارية.

وفي هذا الإطار، أسهمت المكاتب التجارية بالخارج في جذب ودعوة وتسهيل مشاركة أكثر من ٢٥٠ شركة مستوردة من أهم الأسواق المستهدفة لصادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية. كما شارك عدد من أعضاء التمثيل التجاري المصري من خلال جناح مخصص بالمعرض، استقبل مئات الشركات المصرية الراغبة في الاستفادة من خدمات التمثيل التجاري بالخارج لوضع وتنفيذ خطط تنمية صادراتها إلى الأسواق المختلفة.

كما أجرى التمثيل التجاري المصري متابعات مباشرة مع الشركات المستوردة الزائرة التي قامت المكاتب التجارية بدعوتها، لتسهيل عقد اجتماعات واتصالات مباشرة لها مع الشركات المصرية محل الاهتمام، سواء خلال المعرض أو في أعقابه، وهو ما أسفر عن توفير فرص تصديرية واعدة للشركات المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، بأن الترويج للمعارض المتخصصة المقامة في مصر وجذب بعثات المشترين والمستوردين الأجانب يُعد من أهم أدوات تنمية الصادرات المصرية، لما توفره من فرص تواصل وتفاوض مباشر بين الشركات المصرية وكبار المشترين الدوليين.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا مكثفًا من المكاتب التجارية بالخارج لدعوة وتنظيم مشاركة بعثات مشترين في عدد من المعارض المتخصصة، من بينها معرض Destination Africa، ومعرض HATS للأجهزة المنزلية، ومعرض Home Tex، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض فوود أفريكا قد اختتم دورته العاشرة مؤخرًا، وشهد نموًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، ليصبح الأكبر من حيث المساحة بنحو 50 ألف متر مربع، وبمشاركة نحو 1200 عارض مصري، إلى جانب مشاركات أجنبية متزايدة.

