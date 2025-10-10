النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي (BRT)، والمتواجدة في الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري، والالتزام بالسير في الحارات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الحديثة، والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات في حارة الأتوبيس الترددي.

وشددت وزارة النقل على أن الالتزام بالحارات المحددة يسهم في دعم الانضباط المروري وتحسين سيولة الحركة على الطريق الدائري بما يضمن أمان مستخدميه وكفاءة تشغيل المنظومة الجديدة.