ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل تاجر عسل نحل على يد ابن عمه حال تواجده داخل سيارته بمنطقة الكورنيش بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بحجز المتهم "محمود عتمان" علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال أسرة المجني عليه .

"كان عاوز يحبسني فخلصت منه بسبب ديون عليا" بتلك كلمات أدلي المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق معللا ارتكابه الكامل للجريمة .

تفاصيل الواقعة

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في ضبط شاب في نهاية العقد الرابع من عمره عقب ارتكاب واقعة إنهاء حياة عمه رجل اعمال (تاجر عسل نحل ) بطعنات غادرة بعدما استدرجه بدعوي سداد مديونية بطريق الكورنيش بترعة القاصد أمام مسجد السلام بواسطة أداة حادة داخل سيارته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة قتل رجل اعمال يدعي أحمد عبد الفتاح عتمان( تاجر عسل ) أمام مسجد السلام علي يد نجل شقيقه بسبب عدم سداد الجاني مديونية مالية كبيرة وأخذ الضحية حكم قضائي بالحبس أو الغرامة بنطاق كورنيش ترعة القاصد أمام مسجد السلام بنطاق دائرة القسم.



وأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا و الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وبالانتقال إلي مكان الحادث.

التحريات الأمنية

وكشفت التحريات الأمنية وفاة المدعو أحمد عبد الفتاح عتمان رجل الأعمال مقيم بقرية شبشير الحصة وأمام مسجد السلام وبتفريغ كاميرات مراقبه تحدد هوية الجاني محمود عتمان 38 سنة وهارب .

سقوط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم مرتكب الجريمة وبمواجهته اعترف باستدراج الضحية والتخلص منه بواسطة أداة حادة "سكين" بسبب خلافات أسرية ومالية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.