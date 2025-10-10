قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور

قاتل تاجر عسل النحل بطنطا
قاتل تاجر عسل النحل بطنطا
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل تاجر عسل نحل على يد ابن عمه حال تواجده داخل سيارته بمنطقة الكورنيش بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة العامة 

كما وجهت النيابة العامة بحجز المتهم "محمود عتمان" علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال أسرة المجني عليه .
"كان عاوز يحبسني فخلصت منه بسبب ديون عليا" بتلك كلمات أدلي  المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق معللا ارتكابه الكامل للجريمة .

تفاصيل الواقعة 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا  نجحوا في ضبط  شاب في نهاية العقد الرابع من عمره عقب ارتكاب واقعة إنهاء حياة عمه رجل اعمال (تاجر عسل نحل ) بطعنات غادرة بعدما استدرجه بدعوي سداد مديونية بطريق الكورنيش بترعة القاصد أمام مسجد السلام بواسطة أداة حادة داخل سيارته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة قتل رجل اعمال يدعي أحمد عبد الفتاح عتمان( تاجر عسل ) أمام مسجد السلام علي يد نجل شقيقه بسبب عدم سداد الجاني مديونية مالية كبيرة وأخذ الضحية حكم قضائي بالحبس أو الغرامة بنطاق كورنيش ترعة القاصد أمام مسجد السلام بنطاق دائرة القسم.


وأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا و الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وبالانتقال إلي مكان الحادث.

التحريات الأمنية 

وكشفت التحريات الأمنية وفاة المدعو أحمد عبد الفتاح عتمان رجل الأعمال مقيم بقرية شبشير الحصة وأمام مسجد السلام وبتفريغ كاميرات مراقبه تحدد هوية الجاني محمود عتمان 38 سنة وهارب .

سقوط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم مرتكب الجريمة وبمواجهته اعترف باستدراج الضحية والتخلص منه بواسطة أداة حادة "سكين" بسبب خلافات أسرية ومالية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط قاتل تاجر عسل النحل طنطا خلافات مالية ومديونية أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: تعديات مجرى النهر تؤثر على إمرار التصرفات المائية المطلوبة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: التعاون القاري مفتاح تحقيق الأمن الغذائي.. ومصر تضع خبرتها لخدمة القارة السمراء

معهد ناصر

خبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء.. الصحة : 28 عملية جراحية بمعهد ناصر

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد