مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
وفد "منتدى الأرز الأفريقي" يزور "طنطا موتورز" للوقوف على أحدث تقنيات الزراعة والحصاد

وفد منتدى الأرز الأفريقي
وفد منتدى الأرز الأفريقي
شيماء مجدي

تفقد الوفد رفيع المستوى من المشاركين في منتدى الأرز الأفريقي، والذي يضم بعض الوزراء الأفارقة ونواب الوزراء، مقر شركة "طنطا موتورز" الرائدة في صناعة المعدات الزراعية، تلبية لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهم بتفقد العديد من المشروعات المصرية، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز التعاون التكنولوجي بين مصر والدول الأفريقية في قطاع الزراعة.

ورافق الوفد خلال الزيارة بتكليف من وزير الزراعة، الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، حيث استهدفت الزيارة اطلاع الوفد مباشرة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرية في مجال ميكنة زراعة وحصاد الأرز، وذلك بهدف نقل هذه الخبرات والتقنيات إلى بلدانهم.

وبدأت الزيارة بعرض تقديمي، حول أنشطة الشركة وجهودها، فضلا عن أبرز المنتجات والآلات التي يتم تصنيعها، فضلا عن الدول التي يتم التصدير اليها، والتي بلغت أكثر من 25 شركة أوروبية وافريقية.

وتفقد أعضاء الوفد الأفريقي، المصنع، للوقوف على عمليات الانتاج، كما شهدوا مجموعة واسعة من الأدوات، والماكينات، والمعدات الحديثة التي تستخدم أحدث النظم العالمية، المرتبطة بجميع عمليات زراعة وإنتاج وحصاد الأرز، ومعاملات ما بعد الحصاد، وغيرها من الآلات الزراعية الحديثة المتنوعة.

وأبدى الوفد الافريقي إعجابه الشديد بمستوى التطور التقني الذي شاهدوه، مشيرين إلى أن هذه التكنولوجيا تمثل حلاً عملياً للتحديات التي تواجه مزارعي الأرز في دولهم، وأكدوا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتبادل الخبرات وتوطين هذه الصناعات في القارة الأفريقية.

واعربوا عن رغبتهم في التعاون في مجال، استيراد العديد من الأدوات الزراعية التكنولوجية الحديثة من مصر، كما أشادوا بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم لهم وتشجيعهم.

منتدى الأرز الأفريقي طنطا موتورز صناعة المعدات الزراعية وزير الزراعة التعاون التكنولوجي مصر والدول الأفريقية

