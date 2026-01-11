رامي عبد الرحمن: هكذا سيكون حال سوريا إذا استمر أحمد الشرع في الحكم

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سوريا مهددة بالتقسيم والتشرذم في حال استمر أحمد الشرع في حكم البلاد، مشيرًا إلى أن تركيبة القيادة الحالية في الجيش السوري تثير تساؤلات خطيرة حول الكفاءة والخلفية المهنية، محذرًا من تداعيات ذلك على وحدة الدولة والمجتمع السوري.



وأوضح "عبد الرحمن" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن وزير الدفاع في الجيش السوري الحالي هو مهندس زراعي وينتمي إلى مجموعات جهادية، في حين أن قائد أحد الفيالق السورية لا يحمل سوى شهادة الصف الخامس الابتدائي، وكان يعمل سائقًا، معتبرًا أن هذه التعيينات تعكس خللًا عميقًا في معايير بناء المؤسسة العسكرية.

المجتمع السوري وأحدث شرخًا عميقًا



وأشار إلى دور أبو محمد الجولاني، قائلًا إن الأخير مزّق المجتمع السوري وأحدث شرخًا عميقًا بين مكوناته، مؤكدًا أن الغالبية الساحقة من الدروز لا يؤيدون أحمد الشرع، وأن حالة الرفض بدأت تمتد أيضًا إلى الأكراد، نتيجة السياسات التي أدت إلى تمزيق الشعب السوري.



واختتم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصريحاته بتساؤل مؤلم: "هل هذه هي سوريا التي كنا نحلم بها؟"، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى مزيد من التفكك والصراعات، ويقوض أي أمل في بناء دولة سورية موحدة وعادلة.