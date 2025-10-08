قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو… إنجاز مصري تاريخي يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية الثقافية والتعليمية عالميًا
ضربة القرن لعصابات الهواتف في لندن.. تفكيك شبكة دولية هرّبت 40 ألف جهاز إلى الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الغربية أحمد علي

شهد مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل توافد المئات من المرشحين الذين حرصوا علي المبيت أمام أبواب الرئيسية للمحكمة وسط تشابك بالأيدي وتراشق بالالفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

زحام واشتباكات أمام محكمة طنطا 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن  تلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، ويستمر فتح الباب لمدة ٨ أيام، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

تفاصيل ترتيب الانتخابات 

وجاءت  الترتيبات النهائية بين القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، مفاجآت قوية باستبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الأحزاب والقوى السياسية من سباق الترشح.
وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بعدد من الوزراء السابقين، والأسماء البارزة، بالسباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية، فمن ضمن المرشحين، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقًا على تولى هؤلاء رئاسة اللجان النوعية ببرلمان ٢٠٢٥-٢٠٣٠م .

https://www.youtube.com/shorts/BaohDQlVpn4

خناقة محكمة طنطا مرشحين مجلس النواب وأنصارهم تقديم أوراق الترشح

