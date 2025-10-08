قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

أعلن الحقوقي أحمد عبد ربه المرشح عن دائرة مركز ومدينة طنطا في سباق انتخابات مجلس النواب اليوم بقوله تم الإعتداء عليّ أثناء الدخول إلى محكمة طنطا الابتدائية لتقديم أوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب بعد ما كنت أول واحد علي الباب واحتمال يكون السبب منعي من الحصول علي رقم واحد في الكشف وأصبح رقمي بعد كل هذا 15".

أول رد من المرشح المُعتدي عليه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية دفعت بطواقم أمنية مشددة بمحيط محكمة طنطا سعيًا في تعزيز السيطرة على اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم لخلافات على أسبقية تقديم أوراق الترشح إلى أعضاء اللجنة العامة المُشرفة على سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .



تفاصيل الاشتباكات



وكان مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية شهد منذ قليل توافد المئات من المرشحين الذين حرصوا علي المبيت أمام الأبواب الرئيسية للمحكمة وسط تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن تلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر فتح الباب لمدة 8 أيام، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

تحرّك عاجل من التيارات السياسية

وجاءت الترتيبات النهائية بين القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، مفاجآت قوية باستبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الأحزاب والقوى السياسية من سباق الترشح.

وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بعدد من الوزراء السابقين، والأسماء البارزة، بالسباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية، فمن ضمن المرشحين، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقًا على تولى هؤلاء رئاسة اللجان النوعية ببرلمان 2025-2030م .