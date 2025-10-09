قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري لامرأة زوجت نفسها بدون علم أهلها: زواجك باطل وينم عن وقاحتك وطيش قرارك
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كلية طب أسنان طنطا تتوج بكأس عباقرة الجامعة في دوري المعلومات

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت جامعة طنطا تجربة تعليمية وثقافية هي الأولى من نوعها، حيث اختتمت فعاليات الموسم الأول من دوري "عباقرة كليات جامعة طنطا" للمعلومات، شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حفل ختام مسابقة العباقرة لكليات الجامعة، الموسم الأول 2025

وذلك بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب، وعدد من وكلاء الكليات، وبتنسيق من الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة،  وتحت اشراف محمد القصير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، ونظّمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، على مدار ثلاثة أشهر، وشهد تنافسًا حماسيًا بين الفرق الطلابية من كليات الجامعة.

دعم رئيس جامعة طنطا 

وجاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا.

وقد توّجت كلية طب الأسنان بلقب وكأس "عباقرة الجامعة" للموسم الأول، بعد فوزها في المباراة النهائية، وحصلت كلية الطب على المركز الثاني، بينما جاءت كلية الهندسة في المركز الثالث.

طلاب وطالبات المبادرة 

جاءت هذه المبادرة، التي تحاكي برنامج عباقرة الجامعات، لتعزيز الجانب المعرفي والثقافي وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، وشارك في فعاليات الدوري (90) طالبًا يمثلون الكليات المختلفة، حيث مرّت المسابقة بثلاث مراحل،  المرحلة الأولى اختبار تحريري فردي لاختيار أفضل ستة طلاب لتمثيل كل كلية، والمرحلة الثانية مسابقة جماعية بين الكليات الـ15، وتم تصفيتها لتأهل 8 كليات هي: (الطب – طب الأسنان – الهندسة – الصيدلة – التربية – الزراعة – التمريض – الفنون التطبيقية)، والمرحلة الثالثة منافسات قوية بنظام الكأس وخروج المغلوب بين الكليات الثمانية المتأهلة، لتنتهي بتتويج طب الأسنان.

تنوعت أسئلة المرحلة النهائية، التي أدارها فنيًا المهندس إسلام النويهى (أحد خريجي جامعة طنطا المتميزين في برنامج عباقرة الجامعات)، لتشمل مجالات واسعة في الجغرافيا، التاريخ، الأدب، العلوم، التكنولوجيا، القدرات الذهنية، السينما والمسرح، والمعلومات العامة.

تهنئة مشاركي المبادرة 

وفي ختام الفعاليات، أشاد الدكتور محمد حسين بالتجربة الفريدة ونجاحها في اكتشاف الموهوبين والمتميزين، مؤكدا أن هذا الفعاليات تأتي في إطار استراتيجيات جامعة طنطا الرامية إلى إعداد جيل من الخريجين مؤهل معرفيًا وثقافيًا ومهاريًا لسوق العمل، مضيفا أن الجامعة تستهدف تحقيق مفهوم جامعات الجيل الرابع التي لا تكتفي بالتعليم الأكاديمي، بل تعمل على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل عبر أنشطة مثل 'عباقرة الجامعة'، ليكون خريجنا قادرين على المنافسة والابتكار محليًا وعالميًا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع القائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بالحماس الكبير والأداء الراقي للطلاب الذي عكس روح الانتماء والتميز داخل جامعة طنطا.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات طلاب وطالبات الباحثين مبادرة العباقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

كلية طب أسنان طنطا تتوج بكأس عباقرة الجامعة في دوري المعلومات

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "تكتلات الأقمشة والمنسوجات"

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "تكتلات الأقمشة والمنسوجات"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

خطاب السيسي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. توازن بين رسائل الطمأنة داخليًا والتحرك الدبلوماسي خارجيًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد