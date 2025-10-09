كلية طب أسنان طنطا تتوج بكأس عباقرة الجامعة في دوري المعلومات

شهدت جامعة طنطا تجربة تعليمية وثقافية هي الأولى من نوعها، حيث اختتمت فعاليات الموسم الأول من دوري "عباقرة كليات جامعة طنطا" للمعلومات، شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حفل ختام مسابقة العباقرة لكليات الجامعة، الموسم الأول 2025

وذلك بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب، وعدد من وكلاء الكليات، وبتنسيق من الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، وتحت اشراف محمد القصير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، ونظّمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، على مدار ثلاثة أشهر، وشهد تنافسًا حماسيًا بين الفرق الطلابية من كليات الجامعة.

دعم رئيس جامعة طنطا

وجاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا.

وقد توّجت كلية طب الأسنان بلقب وكأس "عباقرة الجامعة" للموسم الأول، بعد فوزها في المباراة النهائية، وحصلت كلية الطب على المركز الثاني، بينما جاءت كلية الهندسة في المركز الثالث.

طلاب وطالبات المبادرة

جاءت هذه المبادرة، التي تحاكي برنامج عباقرة الجامعات، لتعزيز الجانب المعرفي والثقافي وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، وشارك في فعاليات الدوري (90) طالبًا يمثلون الكليات المختلفة، حيث مرّت المسابقة بثلاث مراحل، المرحلة الأولى اختبار تحريري فردي لاختيار أفضل ستة طلاب لتمثيل كل كلية، والمرحلة الثانية مسابقة جماعية بين الكليات الـ15، وتم تصفيتها لتأهل 8 كليات هي: (الطب – طب الأسنان – الهندسة – الصيدلة – التربية – الزراعة – التمريض – الفنون التطبيقية)، والمرحلة الثالثة منافسات قوية بنظام الكأس وخروج المغلوب بين الكليات الثمانية المتأهلة، لتنتهي بتتويج طب الأسنان.

تنوعت أسئلة المرحلة النهائية، التي أدارها فنيًا المهندس إسلام النويهى (أحد خريجي جامعة طنطا المتميزين في برنامج عباقرة الجامعات)، لتشمل مجالات واسعة في الجغرافيا، التاريخ، الأدب، العلوم، التكنولوجيا، القدرات الذهنية، السينما والمسرح، والمعلومات العامة.

تهنئة مشاركي المبادرة

وفي ختام الفعاليات، أشاد الدكتور محمد حسين بالتجربة الفريدة ونجاحها في اكتشاف الموهوبين والمتميزين، مؤكدا أن هذا الفعاليات تأتي في إطار استراتيجيات جامعة طنطا الرامية إلى إعداد جيل من الخريجين مؤهل معرفيًا وثقافيًا ومهاريًا لسوق العمل، مضيفا أن الجامعة تستهدف تحقيق مفهوم جامعات الجيل الرابع التي لا تكتفي بالتعليم الأكاديمي، بل تعمل على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل عبر أنشطة مثل 'عباقرة الجامعة'، ليكون خريجنا قادرين على المنافسة والابتكار محليًا وعالميًا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع القائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بالحماس الكبير والأداء الراقي للطلاب الذي عكس روح الانتماء والتميز داخل جامعة طنطا.