تامر حسني يعلن عن حفل خيري بعد تعافيه من وعكته الصحية

عاد النجم تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاءالله يوم السبت ٢٠ ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني المستشفى، خلال الساعات الماضية؛ بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقرار حالة تامر حسني ومغادرته المستشفى:

وبحسب مصادر مقربة، فإن حالة تامر استقرت بشكل كبير، ما سمح للأطباء بالسماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيقضي فترة نقاهة قصيرة، يلتزم خلالها بالراحة التامة، قبل أن يستأنف نشاطه الفني المقرر خلال الأسابيع المقبلة.