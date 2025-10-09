قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مرشح للنواب يتعرض للضرب أمام محكمة طنطا.. وهذه عقوبة المتهمين

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية
معتز الخصوصي

أعلن الحقوقي أحمد عبد ربه المرشح عن دائرة مركز ومدينة طنطا في سباق  انتخابات مجلس النواب اليوم أنه تم الإعتداء عليه أثناء الدخول إلى محكمة طنطا الابتدائية لتقديم أوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب بعد ما كنت أول واحد علي الباب واحتمال يكون السبب منعي من الحصول علي رقم واحد في الكشف وأصبح رقمي بعد كل هذا  15".

أول رد من المرشح المُعتدي عليه 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية دفعت بطواقم أمنية مشددة بمحيط محكمة طنطا سعيًا في تعزيز السيطرة على اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم لخلافات على أسبقية تقديم أوراق الترشح إلى أعضاء اللجنة العامة المُشرفة على سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .


تفاصيل الاشتباكات 


وكان  مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية شهد توافد المئات من المرشحين الذين حرصوا علي المبيت أمام الأبواب الرئيسية للمحكمة وسط تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن  تلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر فتح الباب لمدة 8 أيام، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

تحرّك عاجل من التيارات السياسية 

وجاءت  الترتيبات النهائية بين القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، مفاجآت قوية باستبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الأحزاب والقوى السياسية من سباق الترشح.
وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بعدد من الوزراء السابقين، والأسماء البارزة، بالسباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية، فمن ضمن المرشحين، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقًا على تولى هؤلاء رئاسة اللجان النوعية ببرلمان 2025-2030م .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

انتخابات مجلس النواب دائرة مركز ومدينة طنطا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

