الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حادث شاطئ أبو تلات.. تفاصيل الاعتداء على محامي ضحايا أكاديمية الطيران الوهمية وتهديدات أسر الضحايا

سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان مشاهد البلطجة الجامعية واستهتار بعض المؤسسات بحقوق الطلاب، شهدت أكاديمية الضيافة الوهمية بسوهاج، والتي كانت المسؤولة عن حادث غرق الطلاب بشاطئ ابو تلات بالاسكندرية، اعتداءً عنيفًا من أفراد الأمن التابعين للأكاديمية على محامي الطالبات، أثناء تواجده أمام بوابة الأكاديمية ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حسب روايات أولياء الأمور وعدد من الطالبات عندما تلقت خمس طالبات اتصالًا من إدارة الأكاديمية للحضور واستلام مستحقاتهن المالية المتأخرة، إلا أن المفاجأة كانت في محاولة الإدارة إجبارهن على التوقيع على إقرار بعدم رفع دعاوى قضائية ضد الأكاديمية مقابل الحصول المستحقات.

ورضخت إحدى الطالبات للتوقيع تحت ضغط الموقف، رفضت الأخريات، وقمن بالاتصال بمحاميهن أسامة محمد، الذي انتقل فورًا إلى مقر الأكاديمية للدفاع عن حقوق الطالبات ومتابعة الموقف القانوني وما إن علم أفراد الأمن بوجوده خارج البوابة حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح وطرحوه أرضًا وسط ذهول الحاضرين، وأكد أحد أصدقائه الذين كانوا برفقته، أن المحامي أصيب بكدمات وجروح متفرقة ونزيف حاد وتم نقله في حالة إعياء شديد إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

تأتي هذه الواقعة وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي في سوهاج، خاصة أن الأكاديمية ذاتها كانت قد أثارت جدلًا واسعًا قبل أسابيع، عقب مصرع 7 طلاب من المحافظة غرقًا في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية خلال رحلة نظمتها الأكاديمية في أغسطس الماضي، ما ترك أثرًا بالغ الحزن في نفوس الأهالي.

ويطالب أولياء الأمور بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأكاديمية والتحقيق في تجاوزات الأمن، مؤكدين أن ما يحدث من اعتداءات لا يليق بمؤسسة تعليمية، بل هو انحدار مقلق نحو فوضى وبلطجة مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محامي أكاديمية الطيران الوهمية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الخدمات الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

معهد بحوث وقاية النباتات

"الزراعة" تدرب كوادر جديدة حول أحدث تقنيات المكافحة الحيوية وإدارة الآفات

تسليم الشهادات المؤمنة للدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم.. غداً

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

