حادث شاطئ أبو تلات.. تفاصيل الاعتداء على محامي ضحايا أكاديمية الطيران الوهمية وتهديدات أسر الضحايا

في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان مشاهد البلطجة الجامعية واستهتار بعض المؤسسات بحقوق الطلاب، شهدت أكاديمية الضيافة الوهمية بسوهاج، والتي كانت المسؤولة عن حادث غرق الطلاب بشاطئ ابو تلات بالاسكندرية، اعتداءً عنيفًا من أفراد الأمن التابعين للأكاديمية على محامي الطالبات، أثناء تواجده أمام بوابة الأكاديمية ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حسب روايات أولياء الأمور وعدد من الطالبات عندما تلقت خمس طالبات اتصالًا من إدارة الأكاديمية للحضور واستلام مستحقاتهن المالية المتأخرة، إلا أن المفاجأة كانت في محاولة الإدارة إجبارهن على التوقيع على إقرار بعدم رفع دعاوى قضائية ضد الأكاديمية مقابل الحصول المستحقات.

ورضخت إحدى الطالبات للتوقيع تحت ضغط الموقف، رفضت الأخريات، وقمن بالاتصال بمحاميهن أسامة محمد، الذي انتقل فورًا إلى مقر الأكاديمية للدفاع عن حقوق الطالبات ومتابعة الموقف القانوني وما إن علم أفراد الأمن بوجوده خارج البوابة حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح وطرحوه أرضًا وسط ذهول الحاضرين، وأكد أحد أصدقائه الذين كانوا برفقته، أن المحامي أصيب بكدمات وجروح متفرقة ونزيف حاد وتم نقله في حالة إعياء شديد إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

تأتي هذه الواقعة وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي في سوهاج، خاصة أن الأكاديمية ذاتها كانت قد أثارت جدلًا واسعًا قبل أسابيع، عقب مصرع 7 طلاب من المحافظة غرقًا في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية خلال رحلة نظمتها الأكاديمية في أغسطس الماضي، ما ترك أثرًا بالغ الحزن في نفوس الأهالي.

ويطالب أولياء الأمور بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأكاديمية والتحقيق في تجاوزات الأمن، مؤكدين أن ما يحدث من اعتداءات لا يليق بمؤسسة تعليمية، بل هو انحدار مقلق نحو فوضى وبلطجة مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا.