ضبط مستريح التأشيرات المزورة في سوهاج بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع تأشيرات مزيفة مقابل مبالغ مالية ضخمة، بزعم توفير فرص عمل لهم بدول عربية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مباحث الأموال العامة لقطاع جنوب الصعيد بتلقي شكاوى من أكثر من 15 مواطنًا ضد أحد الأشخاص يُدعى طارق. م. ع، 35 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل برواتب مجزية.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه، مقابل تسليمهم تأشيرات سفر وعقود عمل في دول خليجية، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا أن التأشيرات مزيفة ولا تمت بصلة لأي جهات رسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد من بلاغات وتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بدافع التربح غير المشروع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات حول باقي المتورطين في الواقعة.