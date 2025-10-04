قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
محافظات

طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد

جانب من حملات مديرية أمن سوهاج
جانب من حملات مديرية أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

سادت حالة من الفرح والامتنان بين أهالي محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية، تعبيرًا عن تقديرهم للجهود المكثفة التي يبذلها اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، منذ توليه مهام منصبه، والتي انعكست بشكل واضح على أرض الواقع من خلال إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

شوارع آمنة ومواطن مطمئن

شهدت شوارع المحافظة حالة من الانضباط والالتزام، بعد توجيهاته الصارمة بضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم أثناء تنفيذ القانون، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين أكدوا أن تعامل رجال الشرطة معهم أصبح أكثر إنسانية وانضباطًا، دون الإخلال بواجبهم الأمني.

ولم تتوقف إنجازات مدير الأمن عند هذا الحد، بل كثّف من الحملات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مما ساهم في تقليص معدلات الجريمة بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة.

كما تم ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق، وجّه مدير الأمن بتكثيف حملات تحليل المخدرات اليومية للسائقين على الطرق السريعة والفرعية داخل مراكز المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية.

وذلك للتأكد من خلو قائدي المركبات من المواد المخدرة، والحد من حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المخدرات، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من السائقين المتعاطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شدد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، على استمرار حملات رفع الإشغالات بالشوارع والميادين، لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقوات الشرطة، حيث تم رفع مئات الإشغالات من الطرق العامة وضبط عدد من المخالفات التي تعرقل السيولة المرورية.

وأشاد المواطنون بجهوده في إعادة الانضباط المروري وتكثيف التواجد الأمني أمام المدارس والمصالح الحكومية، ما عزز من شعورهم بالأمن والأمان، وأكد عدد من الأهالي أن سوهاج تشهد في عهده نقلة نوعية في مستوى الأداء الأمني والتفاعل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع.

وتعهد مدير الأمن بمواصلة العمل ليل نهار من أجل الحفاظ على استقرار المحافظة، مؤكداً أن خدمة المواطن وصون أمنه وكرامته هي الهدف الأسمى لجهاز الشرطة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج مدير أمن

