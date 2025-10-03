سوهاج ترفع حالة الاستعداد تحسبًا لارتفاع منسوب النيل.. وتحركات ميدانية لمتابعة الموقف

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية ومديرية الري وإدارة حماية النيل تحسبًا لأي تداعيات محتملة نتيجة ارتفاع منسوب وتصرفات مجرى نهر النيل.

محافظة سوهاج

وكلف محافظ سوهاج بتشكيل لجنة مشتركة تضم وكلاء وزارتي الري، الزراعة، إلى جانب إدارتي الأملاك وحماية النيل والوحدات المحلية، لبحث موقف الجزر النيلية وأراضي طرح النهر على الطبيعةوالانتقال الميداني إلى الجزر النيلية لقياس مناسيب المياه ورصد أي تأثيرات محتملة، مع إعداد تقارير دورية عن الموقف على مدار الساعة.

وأكد "سراج" أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف؛ وذلك كإجراء استباقي للتعامل مع أي طارئ محتمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن الموقف حتى الآن مطمئن ولم يتم رصد أي تداعيات أو مشكلات داخل المحافظة والأولوية هي حماية الأرواح والممتلكات مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للموقف أولًا بأول و الإخطار الفوري عن أى أرتفاع في مناسيب المياه.