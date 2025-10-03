سوهاج تستعد لمواجهة تداعيات فيضان النيل.. والمحافظ يوجه بإخلاء المناطق المهددة

وجَّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل؛ لمتابعة تداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ عدة أيام، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ على ضرورة إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين بأراضي طرح النهر بسرعة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإخلاء أي مناطق يثبت تعرضها للخطر وفق تقارير الجهات المختصة.

وشدد على التنسيق مع العمد والمشايخ والإدارات المعنية للتأكيد على خطورة الوضع باعتبار تلك الأراضي جزءًا من حرم النهر.

كما وجَّه "سراج" بضرورة مراجعة موقف الجزر النيلية، والتعامل الفوري مع أي أخطار محتملة، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية والأمنية والزراعية والري وحماية النيل.

من جانبه، ناشد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى النيل، بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات من مبانٍ أو زراعات، لتفادي ارتفاع مناسيب المياه الناتجة عن أعمال الموازنات المائية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تهدف لمنع حدوث أي غرق أو تلفيات.

وأوضح "طايع" أن الإدارة العامة لحماية النيل ستخاطب الجهات المختصة لإنذار المخالفين، مع سرعة تنفيذ قرارات الإخلاء للحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الموقف تعمل على مدار الساعة، ولم يتم حتى الآن رصد أي خسائر أو أضرار نتيجة الفيضان.