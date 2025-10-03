سوهاج.. تكريم 700 طالب و24 حافظا للقرآن الكريم بشطورة

شهدت قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، احتفالية كبرى بحضور ما يقرب من 8 ألاف مواطن لتكريم 700 طالب من المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، و24 من حفظة القرآن الكريم كاملاً.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عروض فنية وشعرية قدمها الطلاب، وسط أجواء من البهجة والفخر.

وأكد نائب محافظ سوهاج، في كلمته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والمتفوقين، وتحرص على دعم حفظة القرآن الكريم، مشيدًا بمستوى أبناء قرية شطورة وما يحققونه من نجاحات.

كما وجه نائب محافظ سوهاج، الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا أن تكريم الطلاب وحفظة كتاب الله يمثل رسالة مهمة لغرس القيم النبيلة وتحفيز الأجيال القادمة على مواصلة التفوق العلمي والخلقي.

وأشار نائب محافظ سوهاج، إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع المتفوقين في مختلف المجالات، وتقديرًا لحفظة القرآن الكريم الذين يمثلون قدوة ونموذجًا في الالتزام بالقيم والأخلاق.

وأكد نائب محافظ سوهاج، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها المتميزين ودعمهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع وشهادات التقدير والهدايا العينية على المكرمين، الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التكريم الذي يعد دافعًا لمزيد من التميز.