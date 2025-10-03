قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. تكريم 700 طالب و24 حافظا للقرآن الكريم بشطورة

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، احتفالية كبرى بحضور ما يقرب من 8 ألاف مواطن لتكريم 700 طالب من المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، و24 من حفظة القرآن الكريم كاملاً.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عروض فنية وشعرية قدمها الطلاب، وسط أجواء من البهجة والفخر.

وأكد نائب محافظ سوهاج، في كلمته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والمتفوقين، وتحرص على دعم حفظة القرآن الكريم، مشيدًا بمستوى أبناء قرية شطورة وما يحققونه من نجاحات.

كما وجه نائب محافظ سوهاج، الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا أن تكريم الطلاب وحفظة كتاب الله يمثل رسالة مهمة لغرس القيم النبيلة وتحفيز الأجيال القادمة على مواصلة التفوق العلمي والخلقي.

وأشار نائب محافظ سوهاج، إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع المتفوقين في مختلف المجالات، وتقديرًا لحفظة القرآن الكريم الذين يمثلون قدوة ونموذجًا في الالتزام بالقيم والأخلاق.

وأكد نائب محافظ سوهاج، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها المتميزين ودعمهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع وشهادات التقدير والهدايا العينية على المكرمين، الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التكريم الذي يعد دافعًا لمزيد من التميز.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج حفظة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

ترشيحاتنا

اعتصام الوفد

اللجنة النقابية تنفى المنشور بالوفد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

حفل استقبال للبابا تواضروس

خلال حفل الاستقبال بحضور قيادات "أسيوط".. البابا تواضروس: ما أجمل المحبة التي نعيشها معًا في مصر

كوثر محمود نقيب التمريض

نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد