نائب محافظ سوهاج يشارك الأطفال الأيتام يوما ترفيهيا بالأنشطة والألعاب وتوزيع الهدايا

شارك الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، في فعاليات يوم ترفيهي مخصص للأطفال الأيتام، في إطار الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

تضمن اليوم الترفيهي تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة والفقرات الفنية والاستعراضية التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الأطفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب عليهم، وإقامة مأدبة غداء جماعية سادتها أجواء من البهجة والمحبة.

محافظة سوهاج

وأكد نائب المحافظ، خلال الفعالية، على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأيتام ورعايتهم، مشيداً بالدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في رعاية هذه الفئة العزيزة على قلوب المصريين.

وأشار عبد الهادي إلى أنه حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري، لما لها من أثر نفسي ومعنوي كبير على الأطفال، مؤكداً أن "الابتسامة التي نراها على وجوه الأيتام هي أعظم مكافأة لنا جميعاً".

من جانبهم، أعرب الأطفال المشاركون عن سعادتهم بهذا اليوم، مثمنين حرص نائب المحافظ على مشاركتهم وإدخال السرور عليهم.