محافظات

جراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي تجري 120 عملية مياه بيضاء فى يوم

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إنجاز طبي جديد، نجح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء 120 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء علي مدار يوم واحد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الصحية.

هذا وقد حرص الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة  على متابعة فعاليات اليوم الجراحي المكثف، حيث تفقد عدداً من العمليات التي أجراها فريق قسم العيون، كما قام بالاطمئنان على الحاله الصحية للمرضى بعد إجراء العمليات والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جامعة سوهاج

ووجه خالص شكره وتقديره للفريق الطبي على تفانيهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا اليوم الجراحي المكثف يعكس مدى التزام الجامعة برسالتها المجتمعية ودورها في تخفيف الأعباء عن المرضى. والتي تستهدف تقديم خدمة علاجية متميزة لغير القادرين وتخفيف معاناتهم الصحية

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن إجراء 120 عملية مياه بيضاء في يوم واحد يمثل تحدياً حقيقياً نجح الأطباء فى اجتيازه بفضل الخبرات المتراكمة والتجهيزات المتقدمة المتاحة بالمستشفى، حيث أجريت العمليات باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، مع مراعاة كافة معايير الجودة وسلامة المرضى، حيث غادر المرضى المستشفى في نفس اليوم بعد الاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

كما أكد الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات عملت على توفير كافه المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء هذا العدد الكبير من العمليات في وقت قياسي، إلى جانب تخصيص فرق طبية وتمريضية مدربة على أعلى مستوى، بما ساعد في إنجاز العمليات بنجاح تام وبدون مضاعفات.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون، الي أن هذه العمليات تمت تحت قيادة الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق بمشاركة فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض، مشيراً إلى أن القسم مستمر في تنفيذ خطة طموحة للقضاء على قوائم الانتظار نهائياً من خلال تكثيف العمل وتنظيم أيام جراحية مماثلة بشكل دوري.

