رامي إمام : مايا زكي فخر حقيقي .. وشاهدت رحلتها من أول خطوة

أعرب المخرج رامي إمام عن فخره الشديد بالمخرجة الشابة مايا زكي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وقال رامي إمام : "النهارده بكتب كلام مش متعود أكتبه، يمكن لأني لأول مرة أحس إحساس إن فى حد طالع من مدرستي ومن تلامذتي.

وأضاف : و أنا اللي لسة بتعلم لحد دلوقتي البنت دي أنا حضرت وشوفت رحلتها خطوة خطوة إحساس صعب كبير.

و تابع :من 13 سنة، مايا زكي كان عندها 17 سنة ( طبعاً هي هتخنقني علشان قولت سنها ) كانت لسه طالبة في أولى معهد سينما قسم اخراج. ابوها حبيب قلبي، سلمها لي وقال لي:دي بنتك، من فضلك بهدلها معاك ،ومن اللحظة دي شفت بنت صغيرة جدًا جدًا وهي بتكبر قدامي في المجال.

واستكمل:بدأت معايا مساعدة صغيرة، واتعلمت واجتهدت، واترقت... من لحد ما النهارده بقت مساعدة لمساعدة أولي و شالتني كتييييييير مخرجة في اول عمل ليها السنة دي في رمضان ٢٠٢٦ ان شاء الله ، و مع مين مع أمها ، حبيبتي الغالية ايوة هي من عيلة فنية كبيرة ،رحلة كاملة شفتها بعيني، بكل تعبها وبكل لحظة قوة وضعف.

واختتم رامي إمام تصريحاته قائلًا: «الفخر اللي حاسس بيه مش بس لأنها وصلت، لكن لأنها تستحق فعلًا المكان اللي هي فيه، عندها شخصية قيادية وحضور ووعي يخلوها مش مجرد مخرجة، لكن واحدة من المخرجات الكبار في مصر خلال الفترة المقبلة».