قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقة كبيرة فيك.. روجينا توجه رسالة لـ رامي إمام

رامي إمام
رامي إمام
منار نور

وجّهت الفنانة روجينا رسالة شكر خاصة للمخرج رامي إمام، تقديرًا لدوره في مساندة ابنتها «مايا» خلال رحلتها التعليمية في مجال الإخراج.

وكتبت روجينا من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "النهاردة يوم خاص جدا البداية كانت من سنه اولى بمعهد السينما قسم اخراج 
وبعد شهرين من الدراسة تبدء الرحلة مع المخرج الكبير #رامى_امام مدرسة موازية لمعهد سينما تعلمت مايا فيها الكثير والكثير فنينا وانسانيا  وان كانت تخرجت منذ سنوات الا ان اليوم هو لحظة فارقة ومهمة فى هذة الرحلة عندما يحضر الاستاذ والمعلم والابليشهد تلميذته وهاهى تقول فى حضورة بثقة تعلمتها منه اكشن كانت ثقة اب وام فيك كبيرة اوى.. شكرا رامى امام".


وفي سياق آخر زار المخرج رامي إمام كواليس ولوكيشن تصوير مسلسل «حد أقصى»، بطولة روجينا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2026، في زيارة خاصة حملت طابعًا إنسانيًا وفنيًا مميزًا.

وأعربت المخرجة مايا أشرف زكي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تمثل لحظة فارقة ومهمة في رحلتها الفنية، مشيرة إلى أن البداية كانت منذ دراستها في السنة الأولى بمعهد السينما – قسم الإخراج، قبل أن تبدأ بعد شهرين فقط من الدراسة رحلتها العملية مع المخرج الكبير رامي إمام، الذي وصفته بأنه كان بمثابة “مدرسة موازية لمعهد السينما”، تعلمت فيها الكثير فنيًا وإنسانيًا.

وأضافت مايا اشرف زكي أن حضور رامي إمام إلى لوكيشن التصوير اليوم يحمل معنى خاصًا، خاصة بعد سنوات من التخرج، ليشاهد تلميذته وهي تقف بثقة داخل موقع التصوير، مؤكدة أن هذه الثقة تعلمتها منه، واصفة إياه بـ«الأستاذ والمعلم والأب»، وموجهة له الشكر والتقدير على دعمه الكبير لها.

رامي إمام مايا اشرف زكي روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتابع سير العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة التصالح

حملات نظافة مكثفة

تكثيف حملات النظافة الليلية بحي شرق كفر الشيخ .. صور

العثور على جثمان في المنوفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثمان شاب في المنوفية

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد