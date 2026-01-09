ثقة كبيرة فيك.. روجينا توجه رسالة لـ رامي إمام

وجّهت الفنانة روجينا رسالة شكر خاصة للمخرج رامي إمام، تقديرًا لدوره في مساندة ابنتها «مايا» خلال رحلتها التعليمية في مجال الإخراج.

وكتبت روجينا من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "النهاردة يوم خاص جدا البداية كانت من سنه اولى بمعهد السينما قسم اخراج

وبعد شهرين من الدراسة تبدء الرحلة مع المخرج الكبير #رامى_امام مدرسة موازية لمعهد سينما تعلمت مايا فيها الكثير والكثير فنينا وانسانيا وان كانت تخرجت منذ سنوات الا ان اليوم هو لحظة فارقة ومهمة فى هذة الرحلة عندما يحضر الاستاذ والمعلم والابليشهد تلميذته وهاهى تقول فى حضورة بثقة تعلمتها منه اكشن كانت ثقة اب وام فيك كبيرة اوى.. شكرا رامى امام".



وفي سياق آخر زار المخرج رامي إمام كواليس ولوكيشن تصوير مسلسل «حد أقصى»، بطولة روجينا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2026، في زيارة خاصة حملت طابعًا إنسانيًا وفنيًا مميزًا.

وأعربت المخرجة مايا أشرف زكي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تمثل لحظة فارقة ومهمة في رحلتها الفنية، مشيرة إلى أن البداية كانت منذ دراستها في السنة الأولى بمعهد السينما – قسم الإخراج، قبل أن تبدأ بعد شهرين فقط من الدراسة رحلتها العملية مع المخرج الكبير رامي إمام، الذي وصفته بأنه كان بمثابة “مدرسة موازية لمعهد السينما”، تعلمت فيها الكثير فنيًا وإنسانيًا.

وأضافت مايا اشرف زكي أن حضور رامي إمام إلى لوكيشن التصوير اليوم يحمل معنى خاصًا، خاصة بعد سنوات من التخرج، ليشاهد تلميذته وهي تقف بثقة داخل موقع التصوير، مؤكدة أن هذه الثقة تعلمتها منه، واصفة إياه بـ«الأستاذ والمعلم والأب»، وموجهة له الشكر والتقدير على دعمه الكبير لها.