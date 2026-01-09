قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راجع عشمان .. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

نداء شرارة
نداء شرارة
سعيد فراج

طرحت الفنانة نداء شرارة، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «راجع عشمان» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية «راجع عشمان» لـ نداء شرارة، من كلمات: احمد العزب، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، ميكس و ماستر: محمد مجدي، إنتاج العزيز: جيمي. 

وحرصت نداء شرارة، على توجيه الشكر لفريق عمل أغنتيتها، قائلة: «بشكر فريق العمل جميعهم ابدعوا». 

أحدث أغاني نداء شرارة

في شهر أكتوبر الماضي، طرحت الفنانة نداء شرارة احدث اغانيها بعنوان “انت الهدية” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “انت الهدية” من كلمات مصطفى حسين، وألحان غسان الشامي، توزيع: سيف سليم.

واستطاعت المطربة الاردنيه نداء شرارة ، أن تحصل على متابعة أكثر من مليون مستخدم، عبر  حسابها الرسمي علي " اليوتيوب "، واحتفلت نداء شرارة بهذه المناسبة مؤخرا و نشرت بوست علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وعلقت بقولها: "⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨درع المليون الذهبي من اليوتيوب … شكرا ل مليون مشترك علي قناتي على حبكم الكبير ".

الجدير بالذكر ان نداء شرارة قامت بتاجيل طرح ألبومها الجديد تضامنا مع أهل غزة، وكتبت عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" : " أحبائي تم تأجيل طرح الألبوم إلى إشعار آخر، الله يفرجها علي أهلنا وإخواننا بغزة الحبيبة" .

وكانت شوقت نداء شرارة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا تشويقيًا من العمل، معربة عن أملها في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق صدى واسعًا.

نداء شرارة الفنانة نداء شرارة أغاني نداء شرارة أعمال نداء شرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

مشاجرة

ضربة بالمفتاح على راسه .. تفاصيل مشاجر شخص مع آخر في فيصل والسبب صادم

المتهم

التحقيق مع سائق نقل ذكي لاتهامه بالتحرش بسيدة في التجمع

جانب من الحملة

شاهد.. حملات أمنية على التوك توك المخالف والاشغالات بزهراء أكتوبر الجديدة

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد