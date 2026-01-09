راجع عشمان .. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة نداء شرارة، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «راجع عشمان» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «راجع عشمان» لـ نداء شرارة، من كلمات: احمد العزب، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، ميكس و ماستر: محمد مجدي، إنتاج العزيز: جيمي.

وحرصت نداء شرارة، على توجيه الشكر لفريق عمل أغنتيتها، قائلة: «بشكر فريق العمل جميعهم ابدعوا».

أحدث أغاني نداء شرارة

في شهر أكتوبر الماضي، طرحت الفنانة نداء شرارة احدث اغانيها بعنوان “انت الهدية” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “انت الهدية” من كلمات مصطفى حسين، وألحان غسان الشامي، توزيع: سيف سليم.

واستطاعت المطربة الاردنيه نداء شرارة ، أن تحصل على متابعة أكثر من مليون مستخدم، عبر حسابها الرسمي علي " اليوتيوب "، واحتفلت نداء شرارة بهذه المناسبة مؤخرا و نشرت بوست علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وعلقت بقولها: "⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨درع المليون الذهبي من اليوتيوب … شكرا ل مليون مشترك علي قناتي على حبكم الكبير ".

الجدير بالذكر ان نداء شرارة قامت بتاجيل طرح ألبومها الجديد تضامنا مع أهل غزة، وكتبت عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" : " أحبائي تم تأجيل طرح الألبوم إلى إشعار آخر، الله يفرجها علي أهلنا وإخواننا بغزة الحبيبة" .

وكانت شوقت نداء شرارة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا تشويقيًا من العمل، معربة عن أملها في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق صدى واسعًا.