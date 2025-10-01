قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شابين دهسا أسفل القطار بطما في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا راح ضحيته شابان في مقتبل العمر، بعدما صدمهما القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية قرية الواقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين أسفل القطار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من:" السيد م س 26 عامًا- وأشرف ع أ 25 عامًا- يقيمان بقرية الواقات"، وذلك عقب اصطدام القطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير آمن لعبور المشاة، مما أدى إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

