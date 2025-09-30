قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
محافظات

محافظ سوهاج يستقبل محافظ قنا ووفد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

محافظ سوهاج ومحافظ قنا
محافظ سوهاج ومحافظ قنا
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفود البنك الدولي.

والإتحاد الأوروبي، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة المستمرة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

محافظة سوهاج

والتي تأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومكونات البرنامج، فضلا عن ضمان الإغلاق الجيد للقرض المرحلة الأولى من البرنامج .

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسئولين التنفيذيين، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، ووحدة التنفيذ المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بمحافظ قنا، ومساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما على أرض المحافظة، معربا عن شكره وتقديره لمجهوداتهم في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي كان له عظيم الأثر في تحقيق طفرة تنموية بالمحافظة، كما رحب بأعضاء وفد الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، متمنيا لهم إقامة سعيدة خلال فترة زيارتهم لسوهاج.

يذكر أن برنامج الزيارة يشمل جولات ميدانية لتفقد عدد من المشروعات أبرزها سوق ناصر الحضري بحي شرق، وتكتل النسيج بالكوثر، وتكتل التلي بجزيرة شندويل مركز سوهاج، ومركز تكنولوجي حي غرب، وموقف سيارات الأجرة أعلى بمنطقة مفيض ترعة نجع حمادي التي تم تطويرها.

وكذلك تفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وزيارة لمحطة صرف صحي الهجارسة، ومحطة مياه بيت علام بجرجا، فضلا عن عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقة لعرض أثر البرنامج في تعزيز التنافسية بين المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لأعمال الاستدامة والتوسع، وتعزيز اللامركزية، واستدامة الجهود، وسوف تختتم الزيارة بجولة ميدانية لمعبد أبيدوس بمركز البلينا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظ قنا محافظة قنا

