65 يومًا من الانضباط والأمان في شوارع سوهاج بقيادة مدير الأمن الجديد

لم يمر سوى 65 يومًا فقط، منذ أن تولى اللواء دكتور حسن عبد العزيز عبد الله، منصب مدير أمن سوهاج في 28 يوليو الماضي، إلا أن بصماته الأمنية والإدارية كانت واضحة في شوارع وقرى المحافظة، حيث أعاد الانضباط إلى الشارع السوهاجي، وأعاد للمواطنين شعورهم بالأمان الذي يبحثون عنه دائمًا.

شهدت محافظة سوهاج خلال هذه الفترة القصيرة حملات أمنية مكثفة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، فضلًا عن إعادة الانضباط المروري والتصدي لظاهرة الدراجات النارية غير المرخصة، وملاحقة تجار المواد المخدرة.

وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين الذين لمسوا التواجد الأمني الفعّال في مختلف المراكز والقرى.

لم يتوقف دور مدير الأمن الجديد عند الحملات الأمنية فقط، بل حرص على توجيه ضباطه بضرورة التعامل الراقي مع المواطنين، وتقديم الخدمات الشرطية بشكل أفضل، بما يجسد سياسة وزارة الداخلية في جعل رجل الشرطة قريبًا من الناس، لا سيما في القرى والنجوع البعيدة.

ويُجمع الكثير من أبناء المحافظة على أن اللواء دكتور حسن عبد العزيز يتميز بحضوره الميداني القوي، وحرصه على متابعة الأوضاع بنفسه في الشارع، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة في سوهاج.

السيرة الذاتية للواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج

على مدار 3 سنوات متتالية شغل اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، العديد من المناصب الهامة، حيث شغل منصب حكمدار مديرية أمن الأقصر عام 2022، ثم مديرًا لأمن الأقصر عام 2023، وانتقل إلى منصب مدير أمن البحر الأحمر.

كما لعب دورًا محوريًا في تأمين الشواطئ والمنشآت السياحية وإدارة ملفات مكافحة الجريمة في المناطق الحدودية، وصولًا إلى منصب مدير أمن محافظة سوهاج.

عُرف بالانضباط والقدرة على التعامل الميداني مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى احترامه في التعامل مع المواطنين، وتوجيهه الدائم لضباطه بحسن التعامل.

وبذلك، يكتب اللواء دكتور حسن عبد العزيز خلال أيامه الـ65 الأولى في سوهاج فصلًا جديدًا من فصول الأمن والانضباط، واضعًا أسسًا راسخة لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لأبناء المحافظة.