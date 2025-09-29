إعانة شهرية وفرصة عمل.. استجابة سريعة من محافظ سوهاج لمعاناة مريض سرطان

في لفتة إنسانية جديدة، استجاب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لمعاناة المواطن علاء محمد، ابن قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا، الذي يعاني من مرض السرطان بالعمود الفقري وشلل نصفي أقعده عن العمل، وسط ظروف مادية صعبة حالت دون قدرة أسرته على تحمل أعباء العلاج وتكاليف المعيشة.

وفور رصد الحالة وعرضها على المحافظ، وجّه بتشكيل فريق عمل من مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة التكافل الاجتماعي، لبحث الاحتياجات العاجلة للأسرة وتقديم الدعم اللازم.

محافظة سوهاج

وضم الفريق كلًا من ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى محمد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، وخالد حماد مدير إدارة التضامن بطهطا.

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم منح الحالة إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيلها على منظومة تكافل وكرامة، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم تقديم 3 شنط مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، و2 كرتونة مواد غذائية، و2 بطانية قطيفة للأسرة، إلى جانب التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.

من جانبها أعلنت وكيل وزارة العمل بسوهاج عن توفير فرصة عمل مناسبة لعلاء "بدون عمل" ضمن نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تشمل تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا، لحين استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة حريصة على مساندة أبنائها في مواجهة الظروف الصعبة، مشددًا على أن مكتبه مفتوح لتلقي أي حالات إنسانية والعمل على سرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.