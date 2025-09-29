سوهاج.. تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بالمتابعة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات.

والمطاعم، والكافيهات، والورش، ووجه المحافظ بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح.

وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا للقرار المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء.

وذلك على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات.

بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل وفي أيام العطلات حتى الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ولفت "سراج" إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .