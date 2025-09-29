قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سوهاج.. تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بالمتابعة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات.

والمطاعم، والكافيهات، والورش، ووجه المحافظ بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح.

وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا للقرار المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء.

وذلك على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات.

بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل وفي أيام العطلات حتى الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ولفت "سراج" إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج المواعيد الشتوية غلق المحال التجارية

