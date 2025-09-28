قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم تريلا بسكوتر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة سوهاج منذ قليل، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية، وذلك عقب اصطدام دراجته البخارية "سكوتر" بسيارة تريلا أثناء سيرهما في شارع عالم التصوير شرق المحافظة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وسكوتر بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع قائد السكوتر، والذي لم يتم التعرف على هويته حتى الآن، حيث تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، إلا أنه وصل جثة هامدة.

وتم وضع الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على هوية المتوفي من خلال فحص البصمات ومراجعة بلاغات التغيب.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع بشكل مفاجئ نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدام التريلا بالسكوتر ووفاة قائده في الحال.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، والتحفظ على المركبة لفحصها فنيًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، مع الاستعجال في الكشف عن هوية المتوفى وإخطار أسرته.

