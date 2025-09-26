قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لأول مرة.. جهاز AVR لتثبيت التيار الكهربائى بطوارئ جامعة سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم منذ قليل تركيب مثبت للتيار الكهربائي AVR بتكلفة ٤٣ مليون جنيه بمستشفى الطوارئ بمدينه سوهاج الجديدة.

والتي تعد خطوه هامة  
بسبب الطبيعة الحساسة والدقيقة للأجهزة الطبية التي تعتمد بشكل مباشر على التيار الكهربائي المستقر مثل وحدات العناية المركزة، أجهزة التنفس الاصطناعي، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، أجهزة الأشعة.

والتي تحتاج إلى تيار كهربائي مستقر، وأي تذبذب قد يؤثر علي المرضي، الي جانب تعطل وتلف الأجهزة الطبية.

واكد النعماني ان المثبت الكهربائي ليس مجرد خيار تقني، بل عنصر أساسي في بنية المستشفى لضمان سلامة المرضى، حماية الأجهزة، واستمرارية الخدمة الطبية دون انقطاع، حتى في حال ضعف أو ارتفاع الجهد الكهربائي.

كما يمنع توقف المعدات الحيوية أثناء العمليات الجراحية أو الإنعاش، بجانب منع حدوث حرائق أو ماس كهربائي نتيجة التذبذب في الجهد، وذلك في اطار حرص المستشفيات الجاميعة علي توفير  بيئة آمنة للمرضى وللعاملين بها.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن نه تم بذل جهود كبيرة تم بذل مجهود كبير من الشركة الموردة ومديري المستشفيات لتوفير بدائل لمرضى العنايات المركزة والحالات الحرجة والحالات الطارئة.

وذلك خلال تركيب الجهاز والذي استغرق ٥ ساعات، حيث تم تحويل التيار الكهربائي وتحميله وتشغيله علي المولدات الكهربائية، حيث تم تركيبه بنجاح واعلي جودة دون حدوث اي عقبات أو ضرر لأي مريض.

وأشار الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان ادارة الجامعة تواصل العمل على تحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات.

لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث يسهم هذا العمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة لآلاف المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ وتفادي حدوث اي مشكلات في التيار الكهربائي.

وجدير بالذكر انه تم انجاز هذا العمل بحضور  واشراف مديري المستشفي وهم الدكتور محمد يونس، الدكتور عبدالباسط دياب، الدكتور محمد حسني مديري مستشفي الطوارئ.

والمهندسين المختصين وهم المهندس على اسعد مدرس مساعد هندسة كهرباء، المهندس احمد رجب مدرس مساعد هندسة كهرباء، المهندس عاصم فتحى، المهندس محمود الديب.

