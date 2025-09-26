مصرع شخص في إنقلاب سيارة بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

لقي شخص مصرعه في حادث إنقلاب سيارة وقع اليوم الجمعة بطريق أسيوط/ سوهاج الغربي ناحية مدينة الغنايم بأسيوط .

إنقلاب سيارة بطريق أسيوط/ سوهاج الغربي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط/ سوهاج الغربي ووجود حالة وفاة .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة رقم 5796 ه ق ص ونتج عن الحادث وفاة " محمد . ع "34 عامًا،قائد السيارة .

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.