نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، مسجد الشمرات بقرية عرابة أبوالدهب التابعة لمركز سوهاج، وسط أجواء روحانية وإيمانية بمشاركة أهالي القرية.

وشهد الافتتاح حضور النائب أحمد عواجه، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث أدى جموع المصلين أول صلاة جمعة بالمسجد عقب افتتاحه.

افتتاح مسجد بسوهاج

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد رمضان، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، تحت عنوان "اليقين"، موضحًا أن اليقين من أعظم منازل الإيمان، ويملأ القلوب طمأنينة وثباتًا بوعد الله ونصره لعباده الصالحين.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة لعمارة بيوت الله، ونشر القيم الوسطية، وتعزيز دور المساجد في بناء الإنسان والمجتمع.