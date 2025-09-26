تسمم 4 أشقاء بعد تناول وجبة ملوخية فاسدة في سوهاج

شهدت قرية الخنانسة الشرقية التابعة لمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤلمة، حيث أصيب 4 أشقاء بحالة إعياء شديد، إثر تناولهم وجبة طعام يشتبه في فسادها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما استقبل مستشفى سوهاج العام كلًا من:" إيمان أ ص- 14 عامًا، ندى أ ص- 18 عامًا، ملك أ ص- 13 عامًا، عبد العزيز أ ص- 20 عامًا"، جميعهم من أسرة واحدة، مصابين بقيء مستمر وآلام حادة في البطن، بعد تناولهم وجبة مكونة من لحم وملوخية.

وأوضح مصدر طبي أن الحالات تم التعامل معها بشكل فوري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وصحية، إلى جانب التأكد من سلامة الأغذية المتداولة داخل القرية.