محافظات

سوهاج الأزهرية توضح حقيقة اعتداء معلم على طالب إعدادي بمعهد طما

جانب من متابعة وكيل ازهر سوهاج لانتظام الدراسة
جانب من متابعة وكيل ازهر سوهاج لانتظام الدراسة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أوضحت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة معهد بنين طما الإعدادي الثانوي، والمتعلقة بتعرض أحد الطلاب للضرب من قبل أحد المعلمين، وما تبعه من نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واكدت أن ما حدث لم يكن اعتداءً مقصودًا، بل جاء نتيجة تلويح غير متعمد من المعلم، وتجدد الإدارة المركزية رفضها القاطع لأي سلوك يتعارض مع النهج التربوي الرصين الذي يلتزم به الأزهر الشريف.

ازهر سوهاج يوضح الواقعة

ولفتت إلى أن المؤسسات الأزهرية تقوم على ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية التي تضمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وعقب وقوع الحادث مباشرة، تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المعلم، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيلت أوراقه إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

كما تتابع الإدارة المركزية بمنطقة سوهاج الأزهرية عن كثب الحالة الصحية للطالب المصاب، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع، حرصًا على سلامة الطلاب وحفاظًا على مكانة وهيبة العملية التعليمية داخل مؤسسات الأزهر الشريف.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج التعليم طما صفع

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
الشوفان
جانب من المضبوطات
صحة الشرقية
