وكيل صحة سوهاج يفتتح غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد طهطا بعد تطويرها بأحدث الأجهزة الجراحية

افتتح وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو دويدار، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد طهطا عقب الإنتهاء من أكبر عملية تطوير لها، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في جراحات العيون.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الغرفة تم دعمها بجهاز "فاكو" لإجراء عمليات المياه البيضاء، وجهاز ميكروسكوب جراحي متطور من طراز تاكاجي OM19 مزود بكاميرا لتصوير وتسجيل خطوات العمليات الجراحية، بما يتيح الإستفادة منها في المؤتمرات العلمية وبرامج التدريب الطبي المستمر، كما جرى تزويد الغرفة بجهاز "سينتريون" ومنظار جانبي خاص بالميكروسكوب لضمان دقة العمليات وزيادة طاقتها الاستيعابية.



وأكد دويدار، أن هذا التطوير يعكس اهتمام وزارة الصحة والسكان بدعم مستشفيات سوهاج بأحدث الأجهزة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المستشفى يشارك في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وحقق مركزاً متقدماً على مستوى الجمهورية، كما حرص خلال الزيارة على تفقد أقسام العلاج على نفقة الدولة وعيادة الأسنان وغرف العمليات الصغرى، إلى جانب مناقشة المرضى والاطمئنان على مستوى رضاهم عن الخدمة الطبية.



وأضاف دويدار، بأن الوزارة تعمل على خطة شاملة لدعم وحدات الرمد في مختلف مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن تزويدها بالتقنيات الحديثة يسهم في تقليل معدلات التحويل للمستشفيات المركزية والجامعية، وتوفير الخدمة الطبية المتقدمة بالقرب من محل إقامة المرضى، مما يخفف عن كاهلهم مشقة السفر والتكاليف.



ولفت وكيل صحة سوهاج، إلى أن تطوير غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد طهطا يأتي في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية الصحية بالمحافظة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال برامج تدريبية مكثفة للأطباء وهيئة التمريض على استخدام الأجهزة الجديدة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، ورفع كفاءة الطواقم الطبية.



شهد الافتتاح كل من: الدكتور وليد عمران مدير إدارة الرمد، والدكتور محمد الجاحر مدير المستشفى، والدكتور أحمد حراز مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور إيهاب يوسف مدير المكتب الفني.

