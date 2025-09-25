قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: زيادة إيرادات المحافظة بنسبة 96% عن المستهدف المالي للعام 2024/ 2025

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات المحافظة بنسبة 96.47% عن المستهدف للعام المالي 2024/ 2025.

وذلك وفقًا للتقرير الختامي النهائي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)، للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

محافظة سوهاج

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة في الإيرادات تعكس نجاح خطة المحافظة في تعظيم موارد الدولة، وترشيد أوجه الإنفاق، وحوكمة الأداء المالي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

وأوضح "سراج" أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لا سيما في ملفات: تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير.

واستغلال الأماكن العامة والإشغالات بالشكل الأمثل، والتصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية، بالاضافة الى البحث عن الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود أسهمت في خلق أوعية موارد جديدة تعزز من قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت كذلك زيادة عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

ولفت إلى أن زيادة نسب التحصيل جاءت نتيجة المتابعة المستمرة مع الجهات والإدارات المعنية، بجانب تفعيل آليات الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري على مستوى المحافظة.

وأكد "سراج" أن محافظة سوهاج مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

سوهاج محافظ سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الموارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

الأوقاف تنظم ندوات بعنوان "منهج النبي في الترشيد وذم الإسراف"

حفاظًا على الفرد والمجتمع| «الأوقاف» و«الأزهر» يطلقان 1860 ندوة لمكافحة الإسراف وترسيخ قيم الترشيد

(البحوث الإسلاميَّة) يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى شمال سيناء

البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى شمال سيناء

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة.. الإفتاء تجيب

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد