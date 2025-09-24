رئيس جامعة سوهاج: أصدرت قرار تكليف يوسف خلف كمعيد حسب القانون

تحدث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن كواليس حل أزمة الشاب يوسف خلف الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة بجامعة سوهاج.



وقال حسان النعماني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" حالة يوسف فريدة ويوسف الأول على الدفعة وله الحق ان يتم تعيينه معيد في الجامعة".

وأضاف حسان النعماني: "أنا أصدرت له قرار تكليفه كمعيد حسب القانون واللوائح والقوانين".

وأكمل حسان النعماني: "استكمال الإجراءات في الموارد البشرية في الجامعة يجب استيفائها ومن ضمن المستندات المطلوبة استمارة 111 من القومسيون الطبي".

ولفت حسان النعماني إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على الشاب يوسف وهو مصاب بضعف شديد في البصر وبالتالي القومسيون الطبي لديه معايير، مضيفا:” تم التعامل مع حالة يوسف بشكل استثنائي وتم إنهاء أزمته.