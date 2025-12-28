الدفاع الجوي الروسي يُسقط 25 مسيّرة أوكرانية.. ولافروف يتوعد أوروبا

أعلنت قوات الدفاع الجوي الروسية نجاحها في التصدي لهجوم أوكراني كبير من نوعية الهجمات بالدرون.

وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الدفاع الجوي استطاعت أن تُسقط 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وفق ما أوردت وزارة الدفاع الروسية.





وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الحكومية تاس اليوم الأحد إن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

كما اتهم لافروف، دون تقديم أي دليل، السياسيين الأوروبيين بأنهم مدفوعون بـ"طموحات" في علاقاتهم مع كييف، متجاهلين الشعب الأوكراني وشعوبهم.