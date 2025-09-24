قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
محافظات

الأول على دفعته يخضع للقومسيون الطبي بعد استغاثته.. وجامعة سوهاج تتابع ملفه

رئيس جامعة سوهاج والمعيد يوسف خلف
رئيس جامعة سوهاج والمعيد يوسف خلف
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تطور جديد لأزمة الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة بجامعة سوهاج، والذي أثارت قصته تعاطفًا واسعًا عقب رفض اللجنة الطبية تعيينه معيدًا بدعوى "عدم اللياقة الطبية"، خضع يوسف خلال الساعات الماضية للكشف الطبي من جديد أمام القومسيون الطبي الرسمي.

جامعة سوهاج تتابع أزمة المعيد يوسف خلف

وأكد يوسف، الذي حمل على كتفيه حلم سنوات من الكفاح والتفوق العلمي، لـ"صدى البلد" أن المسئولين المعنيين استجابوا لاستغاثته بعدما رصد موقع “صدى البلد” مشكلته، وخضع اليوم للإجراءات المقررة وتوجه بنفسه إلى القومسيون الطبي لإجراء الفحوصات المطلوبة.

وقال إنه يأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء حالة التعليق والانتظار التي يعيشها منذ أكثر من شهر.

وكانت جامعة سوهاج قد أكدت أن ملف يوسف يحظى بمتابعة وزير التعليم العالي شخصيا، كما أن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، رافقه بنفسه إلى اللجنة الطبية لضمان النزاهة والشفافية، والتأكد من أن حقوق الطالب لا تضيع وسط الروتين والإجراءات.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستتواصل مع الجهات المعنية لإعادة النظر في التقرير الطبي السابق، مشددًا على أن التفوق العلمي لا يجب أن يُقاس بحدة البصر وإنما بقدرة الطالب على العطاء الأكاديمي والمعرفي.

بهذا الإجراء، يكون يوسف قد أنهى جميع ما طُلب منه رسميًا، منتظرًا القرار النهائي الذي سيحسم مصيره الوظيفي، بينما لا تزال قضيته تلقى تعاطفًا واسعًا من زملائه وأعضاء هيئة التدريس، الذين اعتبروا ما يواجهه اختبارًا حقيقيًا لمدى إنصاف الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج المهق قومسيون طبي

