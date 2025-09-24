الأول على دفعته يخضع للقومسيون الطبي بعد استغاثته.. وجامعة سوهاج تتابع ملفه

في تطور جديد لأزمة الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة بجامعة سوهاج، والذي أثارت قصته تعاطفًا واسعًا عقب رفض اللجنة الطبية تعيينه معيدًا بدعوى "عدم اللياقة الطبية"، خضع يوسف خلال الساعات الماضية للكشف الطبي من جديد أمام القومسيون الطبي الرسمي.

جامعة سوهاج تتابع أزمة المعيد يوسف خلف

وأكد يوسف، الذي حمل على كتفيه حلم سنوات من الكفاح والتفوق العلمي، لـ"صدى البلد" أن المسئولين المعنيين استجابوا لاستغاثته بعدما رصد موقع “صدى البلد” مشكلته، وخضع اليوم للإجراءات المقررة وتوجه بنفسه إلى القومسيون الطبي لإجراء الفحوصات المطلوبة.

وقال إنه يأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء حالة التعليق والانتظار التي يعيشها منذ أكثر من شهر.

وكانت جامعة سوهاج قد أكدت أن ملف يوسف يحظى بمتابعة وزير التعليم العالي شخصيا، كما أن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، رافقه بنفسه إلى اللجنة الطبية لضمان النزاهة والشفافية، والتأكد من أن حقوق الطالب لا تضيع وسط الروتين والإجراءات.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستتواصل مع الجهات المعنية لإعادة النظر في التقرير الطبي السابق، مشددًا على أن التفوق العلمي لا يجب أن يُقاس بحدة البصر وإنما بقدرة الطالب على العطاء الأكاديمي والمعرفي.

بهذا الإجراء، يكون يوسف قد أنهى جميع ما طُلب منه رسميًا، منتظرًا القرار النهائي الذي سيحسم مصيره الوظيفي، بينما لا تزال قضيته تلقى تعاطفًا واسعًا من زملائه وأعضاء هيئة التدريس، الذين اعتبروا ما يواجهه اختبارًا حقيقيًا لمدى إنصاف الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة.