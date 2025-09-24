قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
محافظات

السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة المخبز الآلي بمدينة سوهاج، قبل قليل، حالة من الاستنفار الأمني، عقب حدوث تسريب مفاجئ في إحدى خطوط الغاز بالمنطقة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والمارة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة؛ حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج أول، يفيد بوجود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة غاز كثيفة بحي المخبز الآلي، ما ينذر بوجود تسريب محتمل داخل أحد الخطوط الرئيسية.

وبالانتقال والفحص، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم إخطار شركة الغاز التي أوفدت فرق الطوارئ الفنية إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالتعاون مع مهندسي الشركة من السيطرة على التسريب في وقت قياسي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب التسريب يرجع إلى كسر طفيف في الخط نتيجة أعمال حفر مجاورة، وهو ما أدى إلى خروج كميات من الغاز بشكل مفاجئ، فيما طمأنت الأجهزة التنفيذية الأهالي بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وتم تأمين المنطقة بالكامل وإعادة ضخ الغاز بشكل طبيعي بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.

وقد أشاد المواطنون بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية والجهات المختصة، مؤكدين أن التحرك الفوري ساهم في احتواء الموقف ومنع حدوث أي كارثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، مع تكليف لجنة فنية من شركة الغاز بإعداد تقرير شامل حول أسباب الحادث وآليات الوقاية المستقبلية.

