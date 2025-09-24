السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج

شهدت منطقة المخبز الآلي بمدينة سوهاج، قبل قليل، حالة من الاستنفار الأمني، عقب حدوث تسريب مفاجئ في إحدى خطوط الغاز بالمنطقة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والمارة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة؛ حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج أول، يفيد بوجود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة غاز كثيفة بحي المخبز الآلي، ما ينذر بوجود تسريب محتمل داخل أحد الخطوط الرئيسية.

وبالانتقال والفحص، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم إخطار شركة الغاز التي أوفدت فرق الطوارئ الفنية إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالتعاون مع مهندسي الشركة من السيطرة على التسريب في وقت قياسي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب التسريب يرجع إلى كسر طفيف في الخط نتيجة أعمال حفر مجاورة، وهو ما أدى إلى خروج كميات من الغاز بشكل مفاجئ، فيما طمأنت الأجهزة التنفيذية الأهالي بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وتم تأمين المنطقة بالكامل وإعادة ضخ الغاز بشكل طبيعي بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.

وقد أشاد المواطنون بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية والجهات المختصة، مؤكدين أن التحرك الفوري ساهم في احتواء الموقف ومنع حدوث أي كارثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، مع تكليف لجنة فنية من شركة الغاز بإعداد تقرير شامل حول أسباب الحادث وآليات الوقاية المستقبلية.