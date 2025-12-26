قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تقوم بتغيير إطارات سيارتك على الطريق بدون كوريك؟

عزة عاطف

يواجه قائد السيارة أحيانًا مواقف حرجة على الطريق، مثل تعطل إطار السيارة في منطقة نائية مع اكتشاف فقدان أو عطل في رافع السيارة (الكوريك). 

وبالرغم من أن القاعدة الأساسية هي استخدام الأدوات المخصصة، إلا أن هناك تقنيات اضطرارية تعتمد على قوانين الفيزياء ووزن السيارة لتغيير الإطار في حالات الطوارئ القصوى. 

وفي هذا التقرير، نستعرض خطوات تنفيذ عملية تغيير إطار السيارة لضمان الخروج من المأزق بأمان وبأقل خسائر ممكنة.

تأمين الموقع وتقييم حالة الإطار

قبل البدء في أي إجراء ميكانيكي، يجب أولاً إيقاف السيارة في مكان آمن وبعيدا عن حركة المرور، مع التأكد من أن الأرض مستوية تمامًا لمنع انزلاق المركبة. 

ومن الضروري تشغيل الإشارات التحذيرية (الانتظار) ووضع مثلث الأمان خلف السيارة بمسافة كافية لتنبيه السائقين الآخرين. بعد ذلك، قم بتحديد الإطار التالف وتأكد من أنه لا يزال يحتفظ بهيكله وغير ممزق بالكامل، حيث إن هذه الطريقة تعتمد على وجود جزء من الإطار يحمي الجنط أثناء التحريك.

استخدام "الارتكاز الصلب" كبديل للرافع

تعتمد فكرة التغيير بدون "كوريك" على إيجاد نقطة ارتكاز بديلة؛ ابدأ بفك صواميل الإطار جزئيًا وهو على الأرض لضمان ثباته.

بعد ذلك، قم بتحريك السيارة ببطء شديد حتى يستند "الجنط" أو جزء من نظام التعليق على جسم صلب ومتين، مثل حجر كبير مسطح أو رصيف منخفض القوة. 

الهدف هنا هو استخدام وزن السيارة والمنحدر البسيط لرفع الجزء التالف عن الأرض بمقدار يسمح بفك الإطار القديم وتركيب الاحتياطي (الاستبن)، مع الحذر التام من تضرر أجزاء السيارة السفلية.

فك الإطار والتركيب الآمن

بمجرد وصول السيارة لنقطة الارتكاز المطلوبة، قم بفك الصواميل تمامًا واستبدل الإطار التالف بالاحتياطي. 

ابدأ بشد الصواميل مبدئيًا وبشكل متبادل (طريقة المقص) لضمان توازن الإطار على الصرة. 

بعد الانتهاء، تحرك بالسيارة لمسافة قصيرة جدًا وببطء حتى ينزل الإطار على الأرض، ثم استخدم المفتاح المخصص لإعادة شد الصواميل بقوة لضمان إغلاقها بإحكام قبل الانطلاق.

تنبيهات السلامة والخطوات النهائية

يجب التأكيد على أن هذه الطريقة تستخدم فقط في حالات الطوارئ القصوى وعلى سرعات منخفضة جدًا، ولا تغني أبدًا عن استخدام الأدوات الصحيحة فور توفرها. 

بمجرد الانتهاء من التغيير، يجب التوجه فورًا لأقرب مركز صيانة متخصص لفحص "العفشة" والتأكد من سلامة الصواميل وضبط ضغط الهواء في الإطار الجديد. 

تذكر دائمًا أن المغامرة بسلامة السيارة قد تؤدي لتلفيات مكلفة، لذا اجعل هذه الوسيلة خيارك الأخير فقط.

