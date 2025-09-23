رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالطالب يوسف ويؤكد إنهاء إجراءات تعيينه معيدا بكلية الآداب

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم إنهاء أزمة الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعة كلية الآداب قسم التاريخ، وإنهاء إجراءات تعينه معيدًا بالكلية، ليتمكن من تحقيق حلمه والمساهمة في بناء مسيرته الأكاديمية.

جامعة سوهاج

وأوضح النعماني انه الطالب يوسف صدر له قرار بتعيينه معيدا ضمن قرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، رفقة عشرين معيدًا آخرين.

وأكد على أن الجامعة تدعم المتفوقين والمتميزين علميا ، وان ضعف البصر لم يمنع الطالب يوسف يومًا من التفوق الدراسي وتحقيق المركز الأول

في قسمه.

فالعديد من العلماء والمفكرين قدموا إنجازات عظيمة للبشرية رغم إعاقاتهم، وقد تواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

والذي تواصل بدوره مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التقرير الطبي، والذي صدر للطالب يوسف من القومسيون الطبي التابع لهيئة التامين الصحي بمحافظة سوهاج، وتم الاتفاق خلال الاتصلل علي ان يقوم قسم الرمد بالمستشفى الجامعي بالكشف علي الطالب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لعلاجه.



واضاف النعماني انه تم مقابله الطالب يوسف وطمأنته ان قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتولي إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.