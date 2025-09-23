مياه سوهاج: تجديد الاعتماد العالمي للإدارة الفنية المستدامة لـ 4 محطات

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، إن 4 محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة نجحت في تجديد الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بعد اجتيازها التفتيش الميداني الذي أجراه المفتشون المعتمدون والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والتشغيل الآمن.



وأضاف عبد الغفار ،في تصريح اليوم /الثلاثاء/، أن المحطات التي جددت اعتمادها تشمل محطة مياه الصوامعة المدمجة، ومحطة مياه الأحياء المطورة بمركز أخميم، ومحطة رفع صرف صحي رقم (1) وشبكاتها، ومحطة رفع صرف صحي رقم (3) وشبكاتها بمركز المراغة، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادة يتطلب الالتزام بمجموعة من المعايير تشمل التشغيل الأمثل، والصيانة الدورية، والمراقبة وضبط الجودة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب كفاءة الموارد البشرية .



وأشار إلى أن 20 محطة مياه شرب بالمحافظة حصلت على الشهادة العالمية بطاقة إنتاجية بلغت 604.5 ألف متر مكعب يومياً تمثل 93% من إجمالي المياه السطحية المنتجة، فيما حصلت 18 محطة صرف صحي بطاقة 312 ألف متر مكعب يومياً، بما يعادل 82% من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة .



ووجه رئيس الشركة الشكر إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على دعمه المستمر لمنظومة الإدارة الفنية المستدامة، مؤكداً استمرار الجهود لتأهيل وتطوير المحطات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.